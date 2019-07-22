一個城市由盛轉衰，由宜居變成不安全城市，原來並不難！看看香港這福地已一去不復返，「進化」得實在太驚人，由「動感」變「動亂」，由「動亂」變「恐怖」，亦不過係幾年間嘅事！老朽除了唏噓，只能說由佔領行動、旺角暴亂到近期反修例引發的暴力怒潮，一浪高過一浪，已使香港永無寧日！



一個城市一沾上暴力，就好似雙手沾上熟豬油，膩膩糊糊，洗都洗唔甩。而由「動亂」變「恐怖」，亦一步之遙矣！呢，警方O記日前在荃灣一工廈單位搗破一個武器庫及炸藥工場，探員在單位內檢獲一批TATP烈性炸藥、燃燒彈、刀及彈叉等武器；因應這些炸藥狀態不穩，爆炸品處理課要先行進行四次即時引爆。



專家指出，啲炸藥如果喺公園爆，環境空曠，威力就冇咁勁；反之，若在室內，喺一個狹窄空間，爆起上嚟威力就勁啲，因為會產生大量氣體，氣體膨脹體積大，個空間裝唔住，就會炸冧牆！你都咪話唔驚，若非警方及時搗破，萬一這批炸藥突然爆炸起來，波及其他單位，後果不堪設想！



TATP係國際恐怖分子常用嘅炸藥，法國巴黎、比利時布魯塞爾嘅恐襲，都涉及呢種炸藥，○五年七月倫敦連環恐襲嘅「主角」亦係佢，當時至少炸死五十六人，思之令人悚然！今趟警方搗破嘅炸藥庫，據悉被捕嘅幾名疑犯涉及港獨組織。



近排網上常見激進勇武者吹雞，又在網上大晒各種行兇武器，「升級裝備」包括可以用來攻擊人嘅行山杖，雨傘柄尖端裝上利器如匕首，還有潑警察嘅乳膠漆，甚至可奪命嘅𠝹刀、士巴拿等。各位，香港已由「暴亂之城」邁向「恐怖之都」！開片、焚燒「連儂牆」、入私人商場叫囂等，已統統變得小兒科了！難怪本報「正論」唏噓：十里揚州今影寂，明日香港憶繁華！老朽年紀有番咁上下，眼見香港回歸後風雨不停，暴力毀城，唉，廢墟只留後人愁，能不悲乎？