繼觀塘後，海關與衞生署日前再次採取聯合行動，於一間位於尖沙咀的醫療中心檢獲約一百六十二盒懷疑冒牌子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）及一百六十三盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值合共約七十五萬元，是三日內發生的第二宗同類案件。海關拘捕了涉事中心的一名三十五歲女董事，及兩名分別二十七及三十歲的女職員。



筆者相信發現的兩宗懷疑假疫苗只是冰山一角，假疫苗一定是大量製造，絕非如此小數量，藥廠也指出疫苗在本港本來就供應不足，但現卻有大量人士在港注射，可見問題十分嚴重，恐怕已有很多假疫苗流出市面。



海關提醒消費者應小心選擇信譽良好的醫務中心，如果懷疑疫苗是冒牌貨，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒註冊醫護人員於採購疫苗時應小心謹慎，管有冒牌物品作任何商業用途屬嚴重罪行，須負上刑責。



研究顯示，約七成半有性行為人士一生中會感染到人類乳頭瘤病毒（HPV），絕大部分受感染者沒有任何症狀，感染亦可能自然消退，但若婦女長期持續感染高風險HPV，則可發展成子宮頸癌。而接種HPV疫苗能有效預防約七成的子宮頸癌，可預防兩種高風險人類乳頭瘤病毒的感染（HPV16型和HPV18型）。



有醫生及藥劑師指出，涉事疫苗若未向衞生署註冊，品質未經檢測，擔心疫苗成分不明，未知會否含有有毒、有害物質。恐若生產環境衞生未達標準，可能受細菌感染，市民注射後或出現嘔吐、頭痛、肚瀉等敏感症狀，嚴重更可致命，長遠也可能增加患子宮頸癌的機率。



鑑於冒牌疫苗成分不明，對人體健康構成極大危機，筆者促請政府盡快公布有關疫苗的化驗結果，加強執法及增加突擊巡查次數，打擊冒牌疫苗情況，並追查其生產源頭，減少市民群眾對疫苗真假的擔心憂慮。