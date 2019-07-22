解放軍近日將在東南沿海舉行演習，據台媒引述軍方消息指，解放軍這次將在福建東山島舉行兩棲登陸演習，外界認為有向台灣和美國警告的意味。大陸在時隔十五年後，再次在東山島舉行大型軍演，絕非警告如此簡單，台海危機正在隱隱約約浮現。



大陸國防部月中在官網宣布，解放軍將在東南沿海的海空域組織「例行性」軍演。當晚，網絡即出現民眾在浙江拍到的照片，顯示隸屬駐浙江湖州的第72集團軍的05式兩棲突擊車等各式裝備，正由鐵路運輸南下。



有台媒日前引述台灣軍方人士透露，即將在東山島舉行的演習分為兩部分，一是艦艇海上科目，隨後是兩棲登陸作戰，並指這次解放軍調動的部隊規模，暫時未超越例行演習的規模。不過，台灣情報部門也承認，演習規模大小都可以依據政治需要擴大或縮小。



東山島位於廣東、福建交界處，隸屬福建省漳州市，與台灣台南隔海相望，地形、海灘及海況和台灣西南部相似。上世紀九十年代爆發台海危機，當時大陸也在東山島舉行大規模登陸作戰演習，二○○一、○三、○四年，東山島也分別舉行過大型軍演。由於東山島本身就駐紮有攻台部隊第73集團軍，廣東亦駐紮有第74集團軍，因此不可能僅第72集團軍一支部隊參演，至少還有第73集團軍，而動用兩個集團軍參演，絕對不會是「例行性」演習，規模也不會比朱日和軍演小，加上海空軍及火箭軍，演習已不是戰區級，而是中央軍委指揮的規模。



一般認為，演習有向台灣和美國警告的意味，但今次台海局勢卻與一九九六年台海導彈危機時十分相似。當年時任總統李登輝過境美國，並在康奈爾大學發表演講，激怒大陸舉行軍事演習，並向台海發射彈道導彈，最終美國出動航母戰鬥群入台海，才化解危機。



今次演習前，正值美國宣布對台二十二億美元的軍售案，而蔡英文亦過境美國，且到哥倫比亞大學發表演講，高調批評大陸人權和「一國兩制」，支持香港示威抗議，加上之前美國軍艦頻頻穿越台海，以及全方位提升美台官方關係，而民進黨政府近期亦不斷升高兩岸對立。在北京看來，目前台海局勢遠比當年李登輝訪美時嚴峻。雖然近年在台灣選舉期間，大陸方面都甚為低調，不僅沒有演習，官員也幾乎不對台灣局勢發表評論，擔心激起台灣民眾反感，但今次卻一反常態，在台灣大選前舉行大規模軍演，且目標針對台灣，表明北京已忍無可忍，認為必須對台獨勢力發出最嚴厲警告，展示武統決心與實力。



值得關注的是，以往解放軍在台海舉行大型軍演，美國曾多次派航母戰鬥群到台海周邊游弋，威懾大陸。但此次解放軍似乎已提前向美國發出警告，先是在南海試射東風21D彈道導彈，之後在東海試射鷹擊62反艦導彈，一南一北，恰好就在美軍軍艦穿越台海水道兩端，而兩款導彈都被稱為「航母殺手」。顯然，解放軍已準備好應對美軍航母介入方案。兩岸緊張局勢若進一步惡化，此次東山島軍演，隨時可能再度引爆台海危機。