功夫茶：過渡屋小打小鬧　住房難愈演愈烈

隔籬深圳有句口號︰「以人民為中心，讓城市有溫度。」香港高官有樣學樣，政務司司長張建宗喺網誌提出「為目前社會氛圍注入一點溫馨」，問題係官老爺廢噏當秘笈，以人民為愚笨，城市點止「有溫度」，直頭被市民怒火燒通頂！



姑且聽吓小肥張點講。佢話扶貧委員會最近通過兩項過渡性房屋項目合共約一點一億元撥款，通過改裝校舍等閒置非住宅樓宇同組裝合成建築技術，協助輪候公屋家庭云云。講就天花龍鳳，睇真啲，原來相關項目總共提供二百五十五個單位，安置六百人咁大把。喂，家陣輪候公屋大軍逼近三十萬，劏房戶亦有廿幾萬之眾，區區二百五十五個單位，連杯水車薪都不如！



無殼蝸牛水浸眼眉，幫得一個得一個的確無可厚非。弊就弊在急驚風遇着慢郎中，上述項目由招標到完成工程，郁吓都要一、兩年，遠水救近火，搞得嚟都蚊瞓。正如立法會議員話齋，民間團體唔係起開屋，長遠計點都要由政府主導興建過渡房屋，政府有專業顧問團隊，拆牆鬆綁話都冇咁易。講得再白啲，民間團體空有滿腔熱誠又如何，官府懶懶閒閒，滋滋油油，一樣嘥氣。



再講吖，即使官老爺真係「擼起袖子加油幹」，最多都係治標不治本。須知過渡房屋屬於中轉性質，短則三年，長則五年，依家公屋輪候年數「登六」都嚟緊頭，住戶未排到上樓又要被「迫遷」，唔通叫佢哋住番豬欄牛棚改建嘅劏房吖？



嗱，咪畀人睇死，官老爺懶係積極有為咁款，一來做騷塞住市民把口；二來卸膊畀非政府機構，自己關人個關。過渡性房屋小打小鬧固然無濟於事，「大幹快上」又怕官老爺「路徑依賴」，分分鐘「過渡」變「永久」。上世紀六十年代港府興建「臨時房屋區」應付市民住屋需求，點知最後一個臨屋區要到四十年後至清拆，過渡性房屋會唔會重蹈覆轍，冇人話得埋。



所以話乜都係假，要解決基層「住房難」問題，拓土建屋，增加供應至係王道。有人計過數，全港仲有五百幾幅官地未被善用，地點遍及元朗、屯門、葵青等已發展社區，足以大庇二十萬寒士，點解官老爺係都要捨近求遠，豪擲萬億建人工島，一副唔揈盡家底唔心息嘅架勢？



無恒產者無恒心，苟無恒心，放辟邪侈，無不為已。早排某立法會議員叫人唔好搞搞震影響佢嘅「收成期」，但掉番轉從班𡃁仔角度諗，莫講話上流無望，連上樓都無望，本死無大害，自然予及汝偕亡！一句到尾，房屋問題一日唔解決，香港都咪使旨意有太平日子過。



