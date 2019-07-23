神州觀察：五獨亂華禍害深　北京如何拆危局

幾年前雲南昆明火車站發生嚴重暴力恐怖襲擊事件，一群「疆獨」分裂分子持刀追斬手無寸鐵的民眾，最終釀成逾三十死、一百多人受傷的慘劇。恐怖分子欲以暴力手段製造社會恐慌，以達到破壞民族團結、實現新疆「自治」、「獨立」等圖謀，目的再清楚不過，惟美英等西方國家對此態度曖昧，遲遲不願將之定性為恐怖襲擊，一些媒體對施襲者更公然表示支持，明顯是在玩雙重標準，將「疆獨」政治化，就是希望中國愈亂愈好。



事實上，關於新疆問題乃至「疆獨」問題，長期以來總被西方國家拿來說事，並且以人權、意識形態差異等藉口，進行系統性抹黑攻擊，處處為「疆獨」分子開脫辯解，目的不言自明。



對此，國務院新聞辦日前發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，直斥美國及西方一些人極力炒作新疆問題，實為轉移自身與回教世界的矛盾；強調新疆從來不是「東突厥斯坦」，而是中國領土不可分割的一部分，任何分裂中國的圖謀注定會失敗。



近些年恐怖主義襲擊在世界範圍內日益猖獗，不論是中國還是西方社會，乃至全球民眾都深受其害，恐怖分子早已淪為全球公敵，彼此本應不分國家、種族或宗教信仰，共同聯手對抗恐襲，絕不應以所謂的意識形態之爭迴避問題，甚至幸災樂禍，煽風點火。像二○一三年的天安門金水橋恐怖襲擊案，施襲者同屬疆獨組織，但一些西方媒體亦不肯稱之為恐怖分子，而當法國巴黎、比利時布魯塞爾等歐洲國家頻遭襲擊，他們卻毫不猶豫地宣稱事件屬恐襲，可見西方國家是將反恐當作政治工具，隨時用來打壓中國。



當然，可以被用作打壓中國的工具又何止新疆一處，西藏、內蒙古、台灣以及香港都被囊括其中，「五獨亂華」之說早已存在，而且當中不乏心甘情願做反華棋子、一心圖謀分裂中國之人，像台灣的民進黨當局，自蔡英文上台以來可說是折騰不斷，不僅拒絕承認「九二共識」、「一中各表」等既有主張，還加速「去中國化」進程，並且挾洋自重，妄想以武拒統，最近又是斥巨資向美國購買軍備，又是藉出訪過境美國，在台獨路上愈行愈遠。



而在香港，修訂《逃犯條例》風波引發的遊行示威及暴力衝突更是接踵而來，打砸立法會，包圍警察總部，甚至圍堵中聯辦、塗污國徽亦無所顧忌。香港亂象紛呈，港獨分子愈發變得張狂，洋奴漢奸紛紛去告洋狀，蔡英文乃至歐洲議會皆對香港事務指手畫腳，北京再一味嚴詞指斥肯定不行，能否拿出更強而有力的手段應對危局，已然迫在眉睫。



