正論：恨為香港亂世人　枉信庸官恐斷魂

寧為太平犬，莫做亂世人。這一句話深層的哀痛，香港人深切體會。假日在香港島最繁盛的地區街頭，竟然變成催淚彈橫飛的戰場：一心坐上歸家的列車，怎料會遇上惡漢持械圍襲，頭破血流。現在既無戰禍，也無饑荒，理應是太平盛世，為何社會治安倒退，而且一退便像回到石器時代，動不動就掟磚用棍，見血也不收手。



暴力是最原始解決問題的方法，早已被文明社會所摒棄，而身為資深大狀的公民黨主席梁家傑，日前竟然口出狂言說「暴力有時或可以解決問題」，結果數日間暴力衝突弄致滿城風雨，人心惶惶，香港就是有這些政棍訟棍，妖言惑眾，為社會添煩添亂，加上漢奸洋奴黎智英等人藉反中亂港傳媒推波助瀾，情況陷入失控狀態。



亂世邪說令到年輕人「洗腦」，為人子女，淪作外部勢力爭奪管治權的工具，不斷上街衝擊法治，甚至辱及國徽，挑戰中央底線。為人父母無不希望子女安安樂樂，健健康康，想不到無能的特區政府連市民小小卑微的願望也不能保障，就以星期天為例，遊行路線只是批准至灣仔，中區、西環一帶卻在沒預警下爆發暴力示威，警民對陣，無辜行人及駕車者經過時突然被波及，容易誤中噴椒或催淚彈「殺錯良民」，亦恐會被襲擊甚或「人踩人」，心驚膽戰之餘更隨時有性命之虞。



市民處於非常被動的角色，徬徨無助、危急關頭之時自然求助警方，但在元朗西鐵站暴力事件中，有不少投訴指報案熱線打不通，警察又姍姍來遲，即場沒拘捕任何人。似乎他們真的相信警員來到會迅速採取行動，然而以警隊當日較早時在中西區一帶的表現，莫名其妙地與暴民對峙逾六小時，仍不果斷執法清場，令人大惑不解。



警方的不濟表現，令人不敢相信這是世界聞名的執法部隊，難怪陰謀論謠言滿天飛，矛頭直指警隊及政府。特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰在記者會上面對連串質問，只是像人肉錄音機不斷重複譴責又譴責，未能說服公眾，行政執法機關並沒縱容暴力。國徽是國家主權的象徵，代表國家尊嚴，中聯辦掛放國徽，應該要有足夠警力保護，以免受到破壞。反修訂《逃犯條例》風波爆發逾月，政府遲遲未能平息風波，反而向示威者跪低，姑息養奸，最終招致國徽被玷污，親者痛，仇者快，就算市民不計算這筆帳，你說中央會不了了之嗎？



現在全城惶恐，瀰漫白色恐怖、暴力恐慌，有傳各幫各派勢力磨刀霍霍，殺入新界多區尋仇，屯門元朗天水圍多個商場店舖白晝落閘，有人不敢晚上回家，更有業主揚言賣樓，盡快搬離三山五嶽之地。政府既然不能保障社會安寧、人身安全，無論小市民或大商家都設法謀求自保，把身家性命掌握在自己手上，好過誤信庸官悔恨終生。



三權崩壞，法治淪亡，特區早陷入無政府狀態，現在還出現「冇警時分」，政府既無策安內亂，亦無力攘外敵，整個管治團隊問責下台亦不為過。可是特區政府積弱難起，一時三刻換人亦未必找到名副其實「好打得」之人。香港人的悲哀，中央政府能了解嗎？



