世界視線：油輪被伊扣押　英軍戰力成疑

英國跟伊朗的緊張關係持續升級。繼英國海軍早前在直布羅陀扣押一艘運載伊朗原油的貨船後，伊朗革命衞隊隨即報復，扣押英國油輪史丹納帝國號，最新片段顯示，該油輪日前改掛伊朗國旗，明擺着剃倫敦政府眼眉。德黑蘭的強硬姿態會否擦槍走火尚待觀察，但英國海軍保護商船不力卻是不爭的事實。



英國傳媒引述國防部次官埃爾伍德表示，英國皇家海軍力量過於薄弱，不足以為每一艘英國商船護航。



他強調，現在世界局勢變化萬千，任何地區衝突都有可能演化成大戰，英國要繼續在國際舞台上扮演角色，必須增加包括皇家海軍在內的投資。



最諷刺的是，英國政府早前宣布增派驅逐艦鄧肯號前赴波斯灣，並將與護衞艦蒙特羅斯號一同執勤，當時輿論已指出，英國海軍軍艦數目嚴重不足，不可能長時間把兩艘主要戰艦同時部署在同一水域；如今英國船隻被伊朗拿下，證明並非杞人憂天。另一方面，事發後英方的態度相當軟弱，僅威脅若德黑蘭拒絕放人放船，將採取進一步經濟制裁措施，包括凍結伊朗政府及官員在英國的資產。英方一直避談以軍事形式報復，顯示其對自身力量的信心不足。



事實上，英軍自冷戰結束後便一直面臨經費削減的困擾，二○一○年的最近一輪「瘦身」，遍及航空母艦戰鬥群、兩棲艦艇以及驅逐艦等，軍隊人數亦大幅裁減三萬。特別是作為「重災區」的海軍，年前計劃建造七艘新型機敏級核潛艇，但迄今只有三艘下水。就連被軍方視為王牌、耗資逾三十億英鎊打造的伊利沙伯女王號航母，在測試期間也發生嚴重漏水事故。皇家海軍中看不中用，只能淪為美國大兵的「跟班」，在阿富汗、伊拉克等戰役「搖旗吶喊」。



有分析認為，英國之前出手「懲伊」是上了以美國國家安全顧問博爾頓為首的鷹派的當。美軍長期監察伊朗油輪的動向，一直等到該船經過直布羅陀才向英方通風報信，目的就是把倫敦綁在美國反伊的戰車上。然而換一個角度看，何嘗不是英國拉大旗作虎皮，藉機向山姆大叔送上「投名狀」？



