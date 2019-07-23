今次反修例示威與暴亂的特殊之處，是有大批大學生和中學生參加，且作為先鋒與警察衝突。



大學生是成年人，應該知道要對自己的行為（包括非法行為）負責，我們沒法左右他們的取捨。但是中學生，特別是初中生乃至小學生的參與，卻大有問題。小學生、初中生心智未成熟，難以辨別是非真偽，他們的參與會是出於朋輩的鼓動，更可能是學校裏老師的教唆、鼓勵。



說是代表教師的教協，公開鼓吹學校罷課讓學生參與示威。而公開知道的是，一間中學的通識教師，被揭在個人臉書上標貼「黑警死全家」，他的臉書相信是他與學生、同行、朋友交流的平台。另有女書院教師被拘捕，被控非法禁錮罪，此舉全然顛覆名校女教師的形象。



由於示威暴亂中示威者盡是掩蓋面貌，不知道究竟有多少教師直接或間接參與暴亂，而他們怎樣在校內校外煽動中學生、小學生參與暴亂，我們亦不知道，但既然有先例，便很難會認為他們大多數都恪守教師的專業道德，保護心智未成熟的學生。學生們容易會跟從教師的政治鼓動，而且以為是正義，卻實際上干犯法紀。



政治教師煽動中學生、小學生的政治謀反，不是小事，且禍延多年，甚或會害了一整代年輕人，政府與社會不能坐視不理。



一是要究查參與暴亂的教師，將他們法辦。二是革除他們教師的專業資格，不讓他們繼續毒害學生。三是要徹查是否有中小學校的管理層參與鼓動學生示威和參與暴亂。四是追究教協及其主事者鼓動罷課，涉煽動中小學生罷課與示威暴亂。



中小學教育是建立學生知識與人格的基礎，即使是歐美社會，也會從教育中反思帝國主義、殖民主義幾百年製造出來的假歷史。香港回歸之後從來不作殖民地的檢討，還希望把殖民地的體制和文化進一步加深、鞏固於香港，以為這樣便是現代化，便是文明先進。



顯然，回歸後香港的精英和教育界人士還是深深陷入英國奴化教育的陷阱，回歸後的教育改革，名義上是由親北京的精英來主持改制，但實際上奴化的程度以專家的名義來掩蓋，傷害更大。例如通識應是多元教育，不是讓學生不學習實質的知識便胡亂評論。既不是西方，也不是從香港本地條件出發，不倫不類，把教師、學生、家長與社會欺騙了，禍害是教師可胡亂插入主張，欺騙學生，也使學生以為只要聲大夾惡便是評論。教師與學生都不用讀書學習便可滿足教育目的，但這是誰的教育目的呢？