「一國兩制、港人治港、高度自治」是北京制訂的大政方針，一直由中央主導論述，英倫和香港反對派是在無可奈何下「接受」的。不過，他們總要加進「自己的理解」、加進自以為是的內容，描述他們認為「正確」的樣貌和形態。為此，他們和北京博弈不已，發動鬥爭，北京若不如其所願，他們就加劇鬥爭、製造風潮、發動暴亂、撕裂社會、搞亂香港、癱瘓特區政府施政，逼中央就範。在這個過程中，他們少不了勾結外國勢力，挾洋自重，即使當漢奸也不以為恥，反以為榮。



到了這一步時，他們就乾脆拋開「一國兩制」，不想在「一國兩制」框架下做文章，而是在所謂「本土優先」、「中港切割」、「完整自治」、「香港獨立」等名目下「重新論述、探索香港的前途和命運」，他們不要香港《基本法》，不要中國憲法，只要香港「制憲」。



有了這樣的論述，逢中必反，搞獨立、搞分裂就順理成章；他們所有的抗爭和破壞行動，煽動挑撥中港關係和人民之間的感情，也就更加振振有詞、肆無忌憚。這些年，他們的論述、煽惑、挑撥、人為製造矛盾頗見成效，日益猖狂。在這種論述大行其道的情況下，朝廷還總拿「一國兩制」如何如何跟他們「擺事實，講道理」，譴責他們的種種不是，或要和他們「交流溝通」，商量解決彼此分歧、不同看法，自然是緣木求魚，對牛彈琴。



香江反對派使用「新論述」，一是政治本性使然，二是奪權需要使然。在「一國兩制」大政方針框架下，他們怎麼鬧騰、怎麼猖狂、怎麼壯大，拿到再多的議席和選票，也不可能完全奪取香港管治權，因為一國總要管着地方，中央總要管着特區政府。「爭民主、雙普選」都有紅線，他們的奪權目的永遠達不到。全國人大常委會的「八三一決定」已經破滅了他們的奪權夢想，香港《基本法》、中國憲法堵死了他們的奪權之路，而「八三一決定」、香港《基本法》都是根據「一國兩制」的論述而作出的。於是，反對派也要另闢「論述」蹊徑，為他們的奪權企圖更好的製造輿論，動員力量，掀起風浪，今次反修例風暴的奪權聲勢果然彰彰在目！