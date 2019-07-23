公民黨主席梁家傑日前剛剛揚言「暴力有時可能是解決問題的方法」，警方隨即搗破港獨組織的炸藥庫，這是巧合嗎？兩者之間有沒有關連？反對派一直要求當局成立獨立調查委員會徹查警方是否濫用武力，那就請順便查一查反對派煽動暴力到底有何動機和目的，也查一查這班大狀是否違反專業操守。



大狀是吃法律飯的，過去鼓吹「違法違義」已夠匪夷所思，如今還公然煽動暴力，令人瞠目結舌。按照他們的邏輯，莫非「恐怖活動也可能是解決問題的方法」？從警方搗破港獨組織的炸藥庫可見，有些人不僅想搞亂香港，而且想將香港變成另一個伊拉克或敍利亞，香港距離恐怖城市大概只有一步之遙了。



當然，無論是暴力行為還是恐怖活動，都有響亮的口號和美麗的包裝。香港反對派將暴力行為稱為爭取民主自由公義，將暴徒譽為「義士」，國際恐怖組織則稱恐襲是為了宗教理想，恐怖分子「無私獻身」，兩者並無二致。唯一的分別是國際恐怖分子無不視死如歸勇往直前，而香港暴徒大多貪生怕死，連遊行也要戴口罩，有的還沒被警方調查便逃之夭夭。



最無恥的是，反對派政客鼓吹「違法達義」，美化暴力，卻從來不見他們子女的蹤影。梁家傑說「暴力有時可能是解決問題的方法」，許多年輕人因此做了「義士」，為何他自己躲得遠遠？其子女又在哪裏？



「精人出口，笨人出手」，說的就是這種人。古代將訴訟代理人稱為「訟棍」，這種人巧舌如簧、唯利是圖、混淆黑白、搬弄是非，為老百姓所不齒。時移世易，如今律師被視為高尚職業，行內人士更往往以藍血貴族自居，但實際上，有些人包着漂亮的法律外衣，幹的卻是見不得人的勾當，與古代訟棍沒有甚麼分別，高尚不到哪裏去。梁家傑以孫中山鬧革命來支持自己的暴力謬論，恰恰證明他不學無術，辱沒先賢。