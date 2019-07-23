香港的示威暴潮震動國際，俄羅斯外交部建議在香港的國民避免前往示威區，連戰鬥民族也聞風色變，退避三舍，甚麼勇武派、本土派揚名立萬，開山立派，難怪他們會數典忘祖，忘記自己生活在哪國的領土，離棄自己中國人身份，肆意羞辱國徽。



前日，民陣舉行反對修訂《逃犯條例》遊行本應以灣仔為終點，但有人違反警方同意的路線，四處流竄，走往金鐘及中環多處，霸路似乎企圖圍堵立法會大樓、終審法院，以及一個月內第三度包圍灣仔警察總部，怎料原來是聲東擊西，轉移視線，目標是突襲位於西環的中聯辦。示威者在外牆塗上侮辱字句、噴黑閉路電視及掟雞蛋，中聯辦正門懸掛的國徽更中了多次漆彈，蹂躪一小時後，警員始派員清場。夜後在上環爆發激烈衝突，要發射催淚彈驅散人群。



各界包括政府一如既往強烈譴責示威者所為，了無新意，未有實際行動。玷污了的國徽雖然迅速被更換，然而影像圖片已經廣傳世界，成為國際話柄，如烙印一般永遠留在國家歷史。這次是反對派公然挑戰國家主權及中央底線，等於宣告開戰，不但是想在香港搞顏色革命，亦是想重演六四事件。



壹傳媒漢奸黎智英，在旗下刊物不斷推動示威潮搞亂香港，自己走去美國見主子領功時說香港或會出現「六四」情況，這不是預告，而是公布，公然赤裸裸地宣戰。年輕人若能冷靜下來，一眼便能看穿他與泛民的民主謊言，只是現在被「洗腦」及受情緒影響，變成了戰爭工具。



國徽受辱，喪權政府與辦事不力的警方責無旁貸，不能再姑息暴徒，絕對不可以譴責幾句便輕輕放過，一定要緝拿涉案者，亦要揪出幕後黑手及主腦。市民對政府與警察或已徹底失望，很多人都希望中央盡快出手撥亂反正，隨着事態日益嚴峻，這一日應該不會遠了。