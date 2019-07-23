經過七月二十一日深夜的血腥元朗事件後，以林鄭月娥為首的特區政府肯定無法繼續管治，不是瀕臨失救而是已經失救，而「香港之亂」亦由民眾的反政府演變成為警民互相仇恨，乃至社會嚴重撕裂，出現武鬥。香港失救，certify death！



從網上影片圖片所見，疑黑幫分子白衫為記，手持棍棒，展開無差別襲擊，不分男女老少，不論是否示威者，是否身穿黑衣一樣照打。立法會議員林卓廷、前記者柳俊江被打至血流披面，多名記者亦遭毆打，甚至有傳孕婦被打傷……市民報警，稱得到的回應是「驚就唔好出街」；警署落閘，港鐵變成「廝殺列車」，真是比電影情節更離奇。早在前日下午網上已流傳「社團吹雞」，將在反修例遊行結束後在元朗狙擊穿黑衣戴口罩的示威者。有專人搜集網上情資的警方會不知道有「社團吹雞做嘢」的消息嗎？「平時就毅進仔，有事就警察，睇吓到咗冇警時分，你哋班友點死法。」有這樣情意結的警察，看到有剛遊行完返元朗家途中的示威者被「白衫軍」施暴，是不是很「療愈」呢？



有人從「陰謀論」角度，認為這是特區政府和警察的「反擊戰」，政府在過去一個多月飽受羞辱，警察總部多次被示威者包圍，亦令警隊權威嚴重受挫，於是放任、坐視民眾對民眾的肢體衝突升級。七月二日凌晨四時，特首林鄭月娥、政務司司長張建宗暨警務處處長盧偉聰、保安局局長李家超在警察總部召開記者會，強烈譴責衝擊立法會；七月十四日沙田新城市廣場警民大混戰後，林鄭高調譴責襲警者為暴徒；按比例是不是應該就「七二一」元朗血腥事件召開凌晨記者會，譴責暴力？但特區政府深夜發的聲明，將示威者包圍中聯辦與元朗血腥事件並列，讓人有模糊焦點、轉移視線的印象。這就會令上述「陰謀論」不斷發酵，而民眾又相信的話，社會和諧不復存在矣！曾主張「殺無赦」的新界西立法會議員何君堯「慰問白衫軍」，豎起拇指稱英雄。多幾個這樣唯恐天下不亂的議員，大家準備移民可也！



也許這些官崽安穩的睡了一晚，早上起來看到新聞，開早會時才猛然驚醒，「白衫軍」製造的「元朗黑夜血腥」事態嚴重，乃於昨日下午召開記者會，嚴詞譴責示威者衝擊中聯辦及元朗「白衫軍」的無差別血腥襲擊。這種各打五十大板的表態，可以平息民眾的憤怒或消除民眾不安、焦慮的情緒嗎？



香港已到了「時日曷喪，予及汝偕亡」的時候，violence begets violence，就是大家「攬炒」。林鄭據說是天主教徒，筆者要把《馬太福音》這句話送給她：「耶穌對他說：收刀入鞘吧！凡動刀的，必死在刀下。」