公民黨梁家傑揚言「暴力能解決問題」，泛民又強調不同暴力割席後，除了年輕人讚好，元朗一班不知名白衣人更身體力行響應，周日晚上在元朗西鐵站一帶暴打穿黑衣的市民，連立法會議員林卓廷都不能幸免，令人嘩然。對於所有暴力行為，不論言論鼓吹又好，真正施予又好，都是法治社會所不容，必須譴責及繩之以法。然而，香港變得愈來愈暴力，愈來愈無法無天，歸根究柢，孰令致之？



反對派藉修訂《逃犯條例》掀起滔天惡浪，整個社會陷入失序狀態，示威者動輒堵路，動輒衝擊，不同陣營人士動輒對打，示威者甚至連中央駐港機構都不放過，到西環包圍及破壞，為了奪權顯然已陷入瘋狂狀態。如果只為了反修例，目的早已達到，條例早已壽終正寢，反對派明知如此依然不肯收手，無非為了搞死香港，打垮港府，劍指中央，完成美國遏華圖謀。一小撮人的瘋狂政治野心，將所有香港人綁上戰車，還自以為是正義之事，可悲可笑。



說到底，香港一切亂象源自佔中，源自「違法達義」歪理，源自漢奸黎為首的反中亂港集團。年輕人耳濡目染，認為和平抗爭無效，必定要以暴力衝擊；接着又認為暴力衝擊不夠，要以死相搏才可以。但看一看香港，就業率高企，物質富裕，未有暴亂前社會穩定，年輕人升學機會大增，每天能上網鬧這罵那，又能上街示威，吃喝玩樂樣樣不缺，出入境自由無阻，整個環境同「暴政」風馬牛不相及，距離爆發革命更是十萬八千里遠，不少市民竟輕易受反對派唆擺，除了嘆句生活太好，不知天高地厚，就只能嘆句政客太無恥。



順帶一提，元朗西鐵站的暴力事件，有被打市民指報警半小時才見警察出現，大罵警察刻意不理、可恥。其實不過短短半小時，沒有警察的社會就如此無法無天，仇警者求仁得仁的後果有多恐怖，可見一斑。