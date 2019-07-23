經過了七月二十一日，因為修訂《逃犯條例》引起的社會亂象又進入了另一層次，由民鬥官，發展到較大規模的民鬥民。當晚元朗一帶，出現大批白衣人追打穿黑衣或深色衣物的路人，不少旁人亦受波及。據一些人理解，白衣代表親建制力量，黑衣代表反政府力量，但無論白衣、黑衣，仰仗武力解決問題都是野蠻行徑，殊不可取，香港不應該這樣發展下去。但問題根源卻也在於反政府的陣營理念模糊、策略混亂，處處自樹敵人，到頭來只會把自己陷於絕境。



元朗的衝突很多黑衣人被圍攻，嘗試報警求助，警察卻姍姍來遲。我不敢說警方高層是有心指令下屬怠慢，但有可能，下層警務人員長期受反建制的「黃絲」侮辱，平日備受仇視、圍攻，那好，到你「黃絲」向警方求救時，我自然「放軟手腳」，慢幾拍才出動。警務人員若抱這種心態當然不對，但他們不是聖人，有血有肉，更有喜怒哀樂，你怎能期望人家永遠要做到以德報怨？



世界上大抵再沒有香港反對派這種不懂政治策略的人，過去竟然盲目地去拆毀自己的鋼鐵長城。這種情況會導致的後果，筆者在此早有提醒，大概一星期之前，本欄發表了一篇文章，題目是「別把警隊逼向邊緣」。



文中說：「香港警隊是世界上其中一群最文明的執法者，樹大當然有枯枝，但你單是因為偶爾出現執法過嚴的事例就無限上綱，仇視所有警察，這可能也是『燒壞腦』的表現……我在此更要鄭重提醒示威者們，香港警察也是香港人的一部分，他們也受着熱燥氣場影響。你們別把警隊再逼向邊緣……」



香港警察的素質畢竟還是不錯，到目前為止，沒有私下用武力去報復，但他們恐怕真已惱怒起來，所以可能會用其他方式去向「黃絲」報復，再鬧下去，對誰都不會有好處！