香港已經由「恐怖之城」變「鬼城」！反修例遊行變成突襲中聯辦，掟漆彈、辱國徽，大肆破壞，外牆塗上「支聯辦」及「支那」等侮辱字句，噴黑閉路電視及瘋狂掟雞蛋。中央駐港機構被示威者粗暴蹂躪一小時後，全日猶如「隱者」的警隊始於晚上八時宣布派員清場，惟大部分示威者已聞風先遁……示威者今次劍指西環，真正是在「阿爺頭上動土」，其口氣更如吞了幾擔蒜頭：林鄭月娥已無權管治香港，不如直接與中聯辦對話！仲話要建立「臨時立法會」！



那邊廂，逾千名市民集結元朗鳳攸徑公園，自製一幅「禍港賊洩憤牆」，貼上超過三十名泛民人士的肖像，包括壹傳媒黎智英以及多名泛民立法會議員，參加者對這些人近期的言行作出聲討，其後更有包括南亞裔的身穿白衣人士在西鐵元朗站追打市民，粗口聲中夾雜被打者的慘叫，西鐵元朗站恍如「煉獄」！



訟棍梁家傑日前才揚言「暴力有時可能是解決問題的方法 」。大家看看近年的警民衝突，一浪高過一浪，元朗站白衣人追打黑衣人，眾人求救警察竟然無門，其中原因尚待追查！不過，大家都睇到，在一個號稱法治的地方，在暴行發生之時連打三條九，警察也未能適時出現，市民求救無門，暴力是解決問題的方法嗎？南非黑人民權領袖、也曾是南非總統的曼德拉說過：「我們可以卑微如塵土，但不可以扭曲如蛆蟲。」用口放屁的梁家傑正正是扭曲的蛆蟲，其歪理令人髮指！



目前香港面臨前所未見的管治危機，用腦少廢噏多，謠言滿天飛，香港就在一片撕裂中步向衰退！不，是衰亡！林鄭已徹底變成跛腳鴨，所謂「志不求易，事不避難」更成為天大笑話，家陣只能龜縮於禮賓府「度日如年」，對社會的暴力、失控，除了「強烈譴責」又能如何？其管治班子「更無一個是男兒」，吾人如何奢求會有「拚將十萬頭顱血，須把乾坤力挽回」的忠肝義膽之士？