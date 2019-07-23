部分激進示威者前日參與民陣遊行之後，有計劃地違法遊行至位於西環的中聯辦大樓，先是用噴漆遮蓋大樓外閉路電視鏡頭，之後塗污「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」門匾、外牆，寫上侮辱性字句，繼而投擲雞蛋、試圖進入大樓，還向大樓門口懸掛的國徽投擲黑色油漆彈，引起全城強烈憤怒和強烈譴責。



中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能；國徽是國家和國家主權的象徵，代表國家的尊嚴、統一及領土完整，玷污和侮辱國徽的行為，顯然已違反《國旗及國徽條例》；圍堵中聯辦、侮辱國徽的行徑，更是對國家主權、中央權威的赤裸裸挑戰，絕對不能容忍。



有關瘋狂、肆意羞辱國家及瀆犯民族之卑劣行為不但嚴重違法，造成刑事破壞，更屬公然挑戰中央人民政府，罔顧自身民族尊嚴而冒犯全國人民，在中聯辦牆上噴上的侮辱性字句更是在侮辱全球華人。這些卑劣分離分子已然喪失基本民族尊嚴，肆意玩火，其挑釁行為等同侵犯一個國家領土尊嚴及向其宣戰，行為之狂妄、愚蠢，將香港整體利益推入火堆！



此外，有人更無視法律，狂言自行宣布成立違法的臨時立法會。所有這些行為充分顯示出這些激進暴力分離分子藉其他市民反修例遊行之際，以羞辱國家民族之行為，企圖打擊及破壞「一國兩制」，挑撥中央及特區之關係，損害香港市民基本及長遠利益。



示威者的行動由原先針對港府，至今次升級至圍堵中聯辦，劍指中央對香港的管治權。是次事態嚴重，筆者所屬政黨對這些嚴重破壞「一國兩制」底線，以及侮辱國家、民族的激進暴力分離分子發出最憤怒最強烈的譴責，要求警方馬上採取必要、必須及果斷行動予以制止，並嚴肅追究有關刑事責任，將這些違法分子盡快繩之以法。