英國保守黨黨魁選舉結果即將出爐，新任黨魁拜相後將帶領國家繼續進行脫歐談判，任重道遠。然而諷刺的是，這場對國家未來舉足輕重的選舉，卻被外界批評為「小圈子」，所謂西方式議會民主，認受性大受質疑。



事實上，今次已不是「英式民主」第一次遭到質疑。導致今日英國政壇紛亂如麻的田地，追源溯始是前首相卡梅倫發起的統獨公投。早在脫歐公投前，卡氏便已在蘇格蘭公投中嘗到了甜頭，最終保住大不列顛領土的完整。卡梅倫之後「再下一城」，試圖透過公投一次過解決更敏感的脫歐、留歐爭議，結果大家都看到了，脫歐派以些微票數壓倒留歐派，卡氏政治豪賭失敗不僅斷送了自己的仕途，脫歐談判的爛攤子更是貽禍至今。



本來，「公投」不失為直接民主的最佳體現，一人一票每票等值，少數服從多數，社會各方繼續向前看，平息干戈。然而理想歸理想，現實歸現實，面對脫歐與否的大是大非問題，很多選民其實並沒有深入了解，有些只是聽信脫歐派政客的宣傳，相信英國脫歐後可從布魯塞爾那裏奪回主權，回復昔日的「帝國榮光」，再加上脫歐派以停收搶飯碗的移民作為賣點，成功斬獲不少低下階層的選票。



最好笑的是，選舉結果揭盅後，互聯網搜索引擎關於「歐盟是甚麼」的輸入以倍數激增，更有甚者，不少人「輸打贏要」，以致舉行「二次公投」的聲音此起彼伏，反映選民壓根兒就沒有將手中「神聖」的一票當回事。一方面是選民輕率妄動，另一方面是政客們難堪重任，他們只是抱着「脫了再算」的心態（或者根本沒有想過公投會「弄假成真」），等到選民真的決定脫歐，才驚覺自己手上並沒有時間表、路線圖，接替卡梅倫出任首相的文翠珊，更是連議會共識也達不成，其提出的脫歐方案三度被否決，最終只能黯然下台，堪稱醜態百出。



如果說公投好歹也有足夠代表性，那麼保守黨新黨魁之爭，則是徹頭徹尾的「小圈子」選舉，連最基本的認受性也欠奉。英國全國人口約六千六百萬，有資格選黨魁的保守黨黨員十六萬，比率僅為百分之零點二。再看看保守黨的人口結構，幾乎清一色是白人，百分之四十以上六十五歲，三分之一年收入超過五萬英鎊，整體分布並不能反映全國情況。更有甚者，整場黨魁選舉不僅沒有民主之實，連民主的形式也懶得裝扮。眾所周知，約翰遜有「英國版特朗普」之稱，一張大嘴巴口沒遮攔，最經典是誤導選民脫歐能為英國政府每周節省逾三億英鎊，事後卻被證實子虛烏有，或許自知會被翻舊帳，加上在民調中遙遙領先，約翰遜竟採取「少講少錯」的策略，甚至乾脆拒絕出席辯論會，連選民也避見，還談甚麼「民主」？



英國的制度百孔千瘡，美國的制度也好不到哪裏。特朗普以較少普選票數上台，再次凸顯選舉人票制度的荒謬。特氏上台後獨行獨斷，更是把山姆大叔經常掛在嘴邊的「制衡」肆意踐踏。英美「特殊關係」或許搖搖欲墜，但兩國民主制度變質變味，卻是「難兄難弟」。