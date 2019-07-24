正論：醜聞不絕不知恥　司長敗德敗法治

國之將亡，必有妖孽。政府修訂《逃犯條例》不成反而痛失管治權，特區陷入無政府狀態。堡壘是從內部先攻破，罪魁禍首律政司司長鄭若驊上任一年半醜聞不絕，近日又被揭發沒有申報逾十一億元的股權利益。



鄭的丈夫潘樂陶旗下的安樂工程於本月中掛牌上市，上市文件只列明潘透過信託基金持有該公司逾六成股權，未有披露鄭若驊屬共同利益持有人。可是聯交所資料顯示，鄭若驊以配偶身份，被視為與潘樂陶共同持有市值逾十一億元的股份，但鄭若驊從未向政府申報。鄭透過新聞秘書回覆傳媒查詢時則指，因為非實際持有利益，不需作申報。



此言一出，全城嘩然，各界均斥其砌詞狡辯。須知申報制度是防貪反腐重要環節，公眾可以透過申報制度監察官員有否在制訂政策及重大決定時涉及利益衝突。不少行會成員申報利益時主動報上配偶資產，以示清白。律政司司長守護香港法治，誠信是最基本亦是最重要一環，必須「比清水更清」、「比白紙更白」，即使灰色地帶，亦應主動申報，何況以潘鄭的夫妻關係，瓜田李下，潘的公司亦多次承接政府工程項目，鄭絕對有需要向公眾交代。



律政司司長應該律己以嚴，鄭卻恬不知恥，知法犯法，屢次涉及誠信問題，包括剛上任便涉及住宅僭建，結果檢控丈夫，自己脫身。秘撈仲裁沒有申報，丈夫購入豪宅亦是傳媒揭發，否則市民蒙在鼓裏。鄭的誠信破產，民意調查評分長期在眾多司長中排榜末，被譏為墊「司」底。本月初一份民調顯示，鄭不但繼續墊底，廿一點六分亦是歷來最低的官員評分，而鄭的反對率更接近七成。



市民的眼睛是雪亮，鄭若驊在修訂《逃犯條例》一事上解說不力，五次相關會議缺席四次，被譏為「避政司司長」，令到反對派有機可乘，操控民意一發不可收拾。法治淪亡，鄭亦是最大罪人。鄭執掌後律政司多次出現檢控「甩轆」錯誤，更淪為黑惡保護傘，壹傳媒黎智英涉及黑金秘捐獲放生，黎等三十九名佔中搞手仍然未被檢控，逍遙法外，繼續散播「違法達義」等邪說煽動青年人上街。今日果，昨日種，鄭若驊便是禍根。



問責團隊共度時艱，林鄭、張建宗等高官硬着頭皮上場成為箭靶，鄭若驊卻厚着臉皮做其鍵盤戰士，把修例責任推卸給保安局局長李家超。慶父不死，魯難未已。鄭若驊不除，隨時又會爆出比瞞報更惡劣的醜聞，比修例示威更嚴重的風波。



林鄭月娥現已是泥菩薩過江，自身難保。商界具代表性的香港總商會日前就逃犯例風波，罕有發表聲明，當中要求港府對在修例事件中不稱職的官員問責。連一向不積極政治表態的總商會也開聲叫交人，修例風波勢必要人頭落地，順理成章交出鄭若驊祭旗，即使未可為政府扭轉局勢，讓市民消消積聚的怨氣，減低火藥味，冷靜下來，香港人方可攜手繼續向前行。



