世界視線：烏克蘭素人崛起　財閥外侮後患來

諧星出身的烏克蘭總統澤連斯基再下一城，他所創立的人民公僕黨奪得國會大多數議席，得票率拋離親俄政黨三十個百分點，成為強勢總統。大量政治素人冒起是今次選舉的另一特色，搖滾巨星瓦卡爾丘卡領導的政黨Voice正與澤氏磋商合組執政聯盟，實行娛圈救政壇。



不過，在一片歡呼喝采聲背後，烏克蘭仍然滿途荊棘。澤連斯基當選總統，象徵前總統波羅申科所代表的精英管治之失敗，很多分析單純以「民粹主義崛起」一言蔽之。對選民來說，像澤氏這些無政績無從政經驗的素人，最大優點就是清白，與善玩「妥協是政治藝術」的老狐狸相比，較不容易出賣選民和國家。



然而這恐怕是一廂情願。縱觀近十年各地大選，挑戰兩黨分治是世界大勢，法國有馬克龍的中間派上台，德國亦有綠黨大捷，民主再也不是兩害取其輕的把戲。但這也給予外國勢力一個滲透政壇的大好機會，他們只需培育一些背景空白的明星做政治素人，便可輕易騙取選票，既可削弱原有執政黨和在野黨的勢力，亦可干預內政。奧地利的逼宮事件，便是源於政治素人現形，揭發所謂的「清白」背後，其實隱藏俄羅斯的政治獻金和選舉機器，傳統政黨遂得以使出慣常的政治手腕，將總理庫爾茨拉下台。



可以預見，這種政治生態演替將會不斷重演，由於無往績可尋，只有時間可以驗證這些素人骨子裏是為國效力還是叛國，代價則是令人民對任何議員都喪失信任。押注一個素人，害怕再度癡心錯付；返回傳統大黨的懷抱，又擔心原有的政治腐敗重演。客觀效果必然是一國之議會報廢和失能。這就是俄羅斯總統普京所講西方民主的末路。



澤連斯基的背後金主就是烏克蘭富商科洛莫伊斯基，外界一直憂慮烏國就算逃得過普京的征服，也避不開新自由主義的財閥瓜分。澤氏對於如何帶領烏克蘭仍然一籌莫展，正尋找一個經濟學家當他的總理，普京深知澤氏欠缺班底，此刻正虎視眈眈，諧星若無知人之明，恐怕鬧出引狼入室的笑話。



