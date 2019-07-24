功夫茶：兩制瀕死一國救　瞻前顧後悔不及

晚清中興名臣曾國藩有金句︰成大事者必須「放開手，使開膽，不復瞻前顧後」。家陣香港已經「到了最危險的時候」，「兩制」崩壞瀕死，「一國」再唔果斷出手，遲啲盞冇得救！



內地官媒老總微博發文，話如果香港發生下列三個情況，解放軍駐港部隊就可能強力干預。一曰「出現對愛國力量嘅大清洗，導致佢哋喺香港過不下去」；二曰「唔同派系相互大規模仇殺，城市陷入完全無政府狀態」；三曰「極端分子搞武裝暴亂，香港警察打佢哋唔過」。又話根據《基本法》，駐港部隊可以喺極端情況下，應特區政府要求上街「維持秩序」云云。



正如有人話齋，依家成個落閘政府已經瓜柴，香港進入無人駕駛狀態，上述三瓣全部中晒。先講對愛國力量嘅「大清洗」，反中亂港有前途，愛國愛港冇好報之下，「香港幾好都有，又點捨得走」已經變成「市民唔理好醜，連非洲都吼」。咁都唔算「過不下去」，使唔使市民攞齊喼喺機場集體打卡？講到「唔同派系大規模仇殺」，元朗「白衫軍之亂」擺在眼前，班友殺到日月無光，被打市民叫天不應叫地不聞，點止無政府狀態咁簡單，唔知嘅仲以為港獨未成「元」獨先行！



至於話港警打唔過暴徒咯喎，自從「六月風暴」以來，特衰政府高官龜縮潛水，警隊前線淪為磨心，正式係水牛追兔仔──有力無處使，暴徒們得寸進尺，有恃無恐，發展到連堂堂國徽都夠膽死塗污，阿爺是可忍孰不可忍！



看官們睇到呢度，一定以為解放軍清場實冇走雞，咁就大錯特錯嘞。事關北大人仲係顧慮多多，左驚香港輿論唔買帳，右怕解放軍鎮暴後難以收拾局面。講就講得好聽，話等香港亂一陣，搞到金融中心地位不保，鐘擺效應自然出現，問題係「由大亂到大治」唔係話咁易，怕只怕北大人畀外部勢力搞到方寸大亂，最後唔知點收科咋。



忍一時得寸進尺，退一步變本加厲，北大人唔發火只會畀人恰，更何況真係有決心出手平亂，正如廣告話齋「唔使用劍嘅」，喺廣東操幾萬公安武警殺入香港，包保嚇到班暴徒屁滾尿流！



歷史往往驚人地相似，當年日本仔打中國，漢奸當道，荼毒同胞國土；今日外部勢力未打到嚟，由漢奸黎到李漢奸再到遊行扯英國旗、美國旗嗰班，一個二個爭住做帶路黨。當年中國積貧積弱，就話要八年抗戰後至慢慢同班漢奸算帳啫，今日中國貴為世界二哥，要槍有槍要炮有炮，漢奸黎之流冇理由好似汪精衞咁「幸福」，可以壽終正寢啩？



