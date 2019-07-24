神州觀察：官場特權氾濫　百姓福利何在

四川旺蒼原縣委書記劉亞洲日前被開除黨籍和公職，中紀委特別點名批評他特權思想嚴重，包括在公共區域設置獨立衞生間，而且安裝了指紋密碼鎖，供自己專用。



上廁所都能上出特權，可見內地官場特權現象有多嚴重，而有特權的豈止一個縣委書記，近日亦有多名落台官員被指特權思想嚴重，包括曾任北京市副市長的中國科協原書記處書記陳剛，他為個人享樂建造豪華私家園林，獨佔私人會所，長年無償佔用酒店豪華套房；公安部原副部長孟宏偉也被指公權私用，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；河北省人大常委會原副主任張杰輝亦被指利用特權，生活奢靡，貪圖享樂。



所謂「特權」，簡單地說就是特殊的權利，在中國歷來只專屬於少數人，不是一般人所能享有。所謂「特權思想和特權現象」，主要是指官員把公共權力私有化，在政治、經濟和其他方面為個人或小集團牟取私利，凌駕於民眾和公共利益之上的行為。



內地官場特權無處不在，許多官員無論是公務用車、公款接待還是公務出行、公費醫療，凡是與「公」字沾上邊的，一律只求最貴：住酒店要五星級，坐飛機要頭等艙，買禮物要最高檔。一些部門和地方利用權力超低價購房、違規建福利房規避高房價、超標建設樓堂館所、豪華裝修辦公室等。有的領導利用職權或影響力為子女、親友，在上學、就業、升遷、辦企業、招投標、買房子等等各種方面提供便利，擠佔優質公共資源。



官場特權思想氾濫成災，根源仍是官本位意識作祟，以官為本，以官為貴，以官為尊，有官就有權，就可以權謀私、為所欲為，所以即使中央反腐敗聲勢再浩大，各地官員仍然迷戀權力，因為當官的比普通百姓高貴，是中國官場亘古不變的共識，對百姓頤指氣使、呼來喝去也是理所當然，因而才會不時有「我爸是李剛」、「嚴書記女兒」等以權勢壓人的特權醜聞。



而與官員特權福利形成強烈對比的，則是基層百姓受困於住房、醫療、教育、養老四座大山，過着度日如年的生活。就以醫療貴來說，有北大學者曾直言，當今中國經濟總量高踞世界第二，全民免費醫療不是不可行，而是一些高官手握特權，不願讓利，不讓百姓免費醫療，道出了社會不公的根本原因。其實，中國早就是免費醫療，只不過這扇特權大門只向高官敞開，平民百姓無福享受。



當今神州，老百姓衣食住行都不能有安全保障，高官權貴卻享有名目繁多的特權特供，當權貴處處優先，百姓處處落後，社會資源只向特權階層一方傾斜，民眾又能享有多少福利呢？中國夢也只能是奢談而已！



