時代轉變了，但結果是好抑或是壞？五十年前我們在香港參與保衞釣魚島運動。那時候，香港在英國統治下，不容許示威遊行，殖民地政府有政治部，可以隨意拘捕；也有法例可以把香港人驅逐出境，不予任何理由。當時香港經濟不好，大學生剛取得政府的資助與貸款，但男學生絕大部分是貧窮出身，不少學生在上學之餘要從事兼職，不是自己娛樂花費，而是養起整個家庭。故此，當殖民地政府開放大學給清貧的學生，學生們都克勤克儉，努力讀書和工作，因為不工作賺家用，家裏便斷糧，弟妹便沒法上學。殖民地政府的政治部也不像今天的特區政府，懶洋洋不做事，而是在大學設立黑名單，緊密監控。



即使如此，當家國大原則如釣魚島歸屬，香港的大學生不遲疑，而是積極參與，不管殖民地政府在媒體上全面打壓，政治部的出動，以及各種威脅。當時大學生畢業後可當上政務官和各種優差，但不少同學義無反顧，有人甚至宣布不當殖民地的官員。



這樣的熱血，打破了殖民地的禁制，從此香港有示威遊行的權利。洋警官打傷示威學生、逮捕學生，學生卻是昂然就捕，向社會示範我們的勇氣與犧牲，用道理說服殖民地政府，也說服當時舉棋不定的中共和國民黨政權。



當時的同學，功成身退，各自回到本身的專業工作，並不希冀取得政治利益，只是垂範天下。五十年後的示威暴動竟然走上港獨、歸英歸美的道路，為的是醜陋的個人利益，不顧國家大義，甘心與藏獨、疆獨、台獨合流，不惜賣身投靠。



五十年前，我們大多是窮學生，克勤克儉努力建設社會和國家。今天我們的子弟變成這樣，經濟條件改善了，道德拋掉了。他們還是中國人、還是我們的子弟嗎？



外方勢力策動的暴亂總有平息之時，很簡單的是中國已不是五十年前的中國。一九四九年以來中國的建設，是億萬人的努力，不做亡國奴，不做漢奸買辦。我們要對得住祖宗，把中國重新建設起來，億萬人同心，不是共產黨的效果，把中國從一窮二白的境況重建起來，復興起來。中國正提出一條新的發展道路，示範世界。幾十年中國振興為全球最大經濟體之一，經濟背後是政治、文化、社會，是億萬人投入的心血。



或許我們的子弟不堪，達不到我們的期望。中國十多億人口，遠比香港七百萬人口龐大。我們的子弟不爭氣，他們便被淘汰，與人無尤。而只要有十多億人還願意努力建設，對香港、中國和世界有所貢獻，我們應滿足了，老懷安慰。其餘的，管不了。