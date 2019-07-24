七月二十一日晚上，一群反中亂港集團和外部勢力組織的「勇武打手」包圍了位於西環的中聯辦。他們像較早時衝擊警察總部、立法會大樓一般，肆意破壞中央在港機構，擲漆彈、辱國徽，在外牆塗上侮辱字句，挑戰國家和朝廷權威，顯示他們奪權不止於香港，而是劍指中央，把他們要「顏色革命」的圖謀揭示得清清楚楚，撕下了所有的面具，打碎了所有「高大上」的謊言，甚麼「民主」呀、「自由」呀、「人權」呀、「公義」呀、「守護香港」呀、「為了下一代」呀，統統是蠱惑人心之談。



今日之狀況的發生，是特首林鄭月娥跪低投降路線的必然結果，是朝廷一個多月來「支持、理解、尊重」這條錯誤路線的必然結果。本來，在「六一二」金鐘衝突時警察用催淚彈、橡膠子彈驅散暴徒的正確做法如果能夠堅持下去，那麼暴徒們搗毀警察總部、衝進立法會大樓打砸搶就不會發生。本來，如果這些暴行發生後，林鄭月娥能夠立刻糾正投降路線，朝廷也不再口口聲聲繼續「支持」其「有效施政」，那麼反對派暴徒在上水毀店舖，在沙田砸商場、狂擊警察的情況就不會發生。



這之後，香江府衙和朝廷如果能夠醒悟投降路線不能再繼續，而是要立刻強硬起來，打一場有力度、有聲勢的政治反擊戰，嚴正執法，就不會出現「西環被圍」、「國徽被污」、「國家受辱」的局面，就不會中央威信掃地，被肆意踐踏！



大錯鑄成，一錯再錯，反對派兇燄萬丈，建制派、愛國愛港陣營極為沮喪和憤怒。現在全世界都知道，中央不從根本上糾正錯誤路線，不能硬起來，只是空喊支持特首依法施政，只是「勉為其難」的動員群眾「撐警察」、「反暴力」，那就不可能扭轉當前的惡劣、被動局面，不可能令「香港恢復安寧」。



反對派只會更加囂張，暴力行動只會愈加頻密猖狂，大動亂之日不遠矣，邪惡之火會燒毀香港，朝廷雖遠也會屁股滾燙、坐臥不安。請問，非要到那個時候才出手嗎？不怕悔之晚矣嗎？