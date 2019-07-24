反修訂《逃犯條例》風暴不斷升級，竟發展到包圍中聯辦，劍指中央，這分明是幕後黑手在搞鬼，一切都是有預謀、有部署的。漢奸黎早前跑到美國拜謁主子，除了邀功討賞，難道不是為了接受新任務？他早前曾以肯定的語氣告訴外國傳媒，美國政府會在香港問題上採取一些行動，可見他已得到洋主子的錦囊，反對派心領神會，自然更加瘋狂，更加肆無忌憚。



本欄早就斷言，反對派藉港府修例掀起政治惡浪，主要目的並非為了阻止修例，而是為了奪取管治權。這是如假包換的顏色革命，是美國遏華戰略一部分，在沒有達到最終目的前，幕後黑手是不會收手的，他們不僅要癱瘓港府、騎劫兩制，且要挑戰中央、衝擊一國，更多更大的亂象還在後頭。結果不幸而言中，最近發生的連串暴力事件，包括元朗黑白血戰，證明香港已進入暴力黑暗時代。梁家傑不是說「暴力有時可能是解決問題的方法」嗎？何不親自去元朗體驗一下？



可以見到，反對派胃口愈來愈大，已不止於要求撤回修例及調查警方執法責任，更要求推翻人大「八三一決定」及重啟政改，有人甚至揚言要成立「臨時立法會」及「臨時政府」，簡直狂妄到了極點。面對反對派步步進逼，港府管治蕩然無存，中央到底該怎麼辦？其他事情也許可以妥協，唯獨關乎國家主權的問題絕不可能讓步，漢奸黎以為「為美國而戰」便可衝擊一國底線，反對派以為有洋人撐腰便可胡作非為，最後只會徹底毀滅香港。



還是這句老話，自作孽，不可活。不管漢奸黎多麼囂張，反對派如何搗亂，都只能造成香港內鬥內耗，對內地沒有任何實質影響。有些人甘願被反對派蒙騙，供外部勢力驅使，充當反共反中爛頭蟀，摧毀自己家園，那是咎由自取，與人無尤。最無奈的是沉默大多數，面對亂局無能為力，只能眼睜睜看着香港淪為危城，百年基業毀於一旦。