民望一直墊「司」底的律政司司長鄭若驊，「崩口人忌崩口碗」，最喜歡「龜縮」逃避見報，偏偏又醜聞特多，僭建瞞報秘撈，傳媒揭之不盡，近日又爆出她是丈夫潘樂陶旗下上市公司的股權共同利益持有人，市值逾十一億元，但未作出申報。鄭自己不親身解畫，透過新聞秘書擋格，辯稱因非實際持有利益，不需作申報。



鄭的辯解貽笑大方，更與政府申報制度的精神背道而馳。官員有沒有利益衝突，不是自己判斷，公眾有知情權才可監察政府。鄭愈描愈黑，更凸顯其對制度的破壞力。鄭絕對是特區政府的毒瘤，修訂《逃犯條例》解說不力引起示威風暴，又玩失蹤避責，被封為「避政司司長」，她將處理修例的工作推卸給保安局局長李家超，連責任也推給李承擔。



律政司在鄭若驊麾下淪為保護傘，多次放生壹傳媒黎智英，包括黑金秘捐泛民議員政黨，以及違法佔中案等等。前年六月四日東方報業集團男記者在維園集會進行正常採訪，黎智英突然走到他面前，用粗口辱罵及恐嚇記者，有圖有片，證據確鑿。受害記者需接受精神科及心理治療。



警方循刑事恐嚇案調查及錄取黎智英口供，將案件交予律政司跟進，律政司卻一直拖延檢控，東方與受害記者過往十二次發信查問案件進度，律政司每次回覆都虛話連篇甚至不回應，申訴專員公署確認律政司違反服務承諾。為討回公道，東方與受害記者本月初第十三度去信要求交代案件進度，律政司就第十三封信的回覆又是搬字過紙「講咗等於冇講」，將責任推卸警方。



有立法會議員仗義執言，直斥律政司卸責，市民已經失去耐性。學者更指事件惹人質疑政府向反對派跪低，「唔敢告」黎智英。姑息養奸，終致法治淪亡。鄭若驊已淪為特區政府的負資產，特首林鄭月娥繼續護短，等於「攬住死」，自己亦永無翻身之日。