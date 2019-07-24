「暴力黑暗時代，全城白色恐怖」，七月二十一日深夜元朗「白衫軍」恐怖襲擊事件，令香港這個曾幾何時的塵世天堂，竟然淪為人間煉獄。



當晚元朗西鐵站大堂、港鐵車廂，殺紅了眼的「白衫軍」手持武器，無差別襲擊乘客，導致幾十人受傷，以文明世界的標準，這是百分之百的恐怖襲擊，殆無疑義！這不是黑幫械鬥，亦不是不同政見的民眾「初則口角，繼而動武」的集體毆鬥，而是市民深夜坐港鐵返家，在毫無預警的情況遇到一幫持武器的白衣人集體襲擊，慘叫呼救之聲響徹港鐵站。在「白衫軍」進行無差別襲擊期間，元朗西鐵站一個警察也沒有。但竟然有人可以昧着良知說甚麼「先撩者賤，打死無怨」。新界西立法會議員何君堯說這是元朗鄉民「保家衞族英雄行為」。那些被襲擊的民眾準備入侵元朗八鄉嗎？元朗是「白衫軍」的「領土」嗎？任何一個有良知血性的人都不會像何君堯一樣，講這種令人聞之睚眥俱裂的話。立法會的建制派議員，新界鄉議局的愛國愛港愛鄉的鄉紳們，究竟是與何議員沆瀣一氣還是劃清界線，不會很難抉擇吧？



不過，也許有些人會這樣說，「七二一」元朗襲擊事件的主事者，只是不忿示威者在連串衝突事件的暴力行為，所以要「替天行道」以暴易暴；更有人會這樣說：「愛國愛港的社團人士」激於義憤，要對「反中亂港」的人略施小懲，以儆效尤而已！不要以為這種奇談怪論沒有市場，建制派、鄉事派不少人在評論元朗襲擊事件的同時，必定譴責反政府示威者，要「兩邊各打五十大板」以示平衡。這就是所謂「臭蟲論」，源自魯迅《外國也有》一文，諷刺當時的中國人遭批評時會反指其他國家也有同樣的錯誤，來掩飾自己的錯誤：「凡中國所有的，外國也都有。外國人說中國多臭蟲，但西洋也有臭蟲。」「臭蟲論」後來變成是批評不擇手段、企圖掩飾自己錯誤的人。



林鄭月娥及警務處處長盧偉聰在記者會上面對連串有關是否恐襲、暴動，及「官黑警大龍鳳」的質問時，像人肉錄音機不斷重複的說譴責這個暴力那個暴力，這樣的「臭蟲論」當然無法說服公眾，政府並無縱容暴力，更無法消除市民的恐懼。正如本報「正論」所言：「政府既然不能保障社會安寧、人身安全，無論小市民或大商家都設法謀求自保，把身家性命掌握在自己手上，好過誤信庸官悔恨終生。」香港人只能自求多福。



「七二一」元朗恐襲事件成為外國媒體的頭條新聞，香港的國際形象更加下落，特首林鄭月娥亦成為「蜚聲國際」的負面政治人物，當然也就成為香港的負資產。