申報制度是現代政府防止腐敗非常重要的一環，官員申明各種利益，確保提供意見、審議政策、審批工程時公平公正；而公眾則透過申報制度監察官員有否利益衝突。過去不少高官都涉及瞞報或不報，干犯公職人員行為失當罪而鋃鐺下獄。然而，這個世界永遠有人心存僥倖，或更準確地說，因為位高權重，熟悉法律，故而隻手遮天，知法玩法，律政司司長鄭若驊就是當中的佼佼者。



若要人不知，唔好咁低B。鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程最近上市，不旋踵即被踢爆她為該公司的股權共同利益持有人，市值逾十一億港元，但沒有向政府申報。這已不是第一次，之前已被揭發上任後仍參與三宗仲裁案，惹起秘撈之嫌，最終承認其中一宗無申報；不多久再被曝光沒有申報丈夫新購入兩個豪宅，藉口又是不涉實際利益。今次重施故技，自稱非實際持有或擁有實際利益，故不需申報，她當人是白癡嗎？兩公婆同睡一床，利益關係千絲萬縷，你話沒有實際利益就沒有？尤其是其夫的工程公司承接不少港府工程，如果這樣也毋須申報，申報制度不如乾脆廢掉算了。



行政會議申報制度白紙黑字列明，成員本人或連同其配偶或子女、或代表其配偶或子女持有公司或其他團體的實益股份，而這些股份面值超過有關公司或團體已發行股本的百分之一，公司或團體的名稱須予說明。鄭若驊是大律師，更是律政司之首，比誰都清楚申報制度是甚麼，但她一次又一次知法犯法，悶聲發大財，視法治如無物，誠信徹底破產，簡直是無恥之尤。結果香港法治被她葬送，整個班子都要陪葬。港府現正陷於回歸以來最大的管治危機，問責團隊必須團結一致共度時艱，但鄭若驊醜聞爆完又爆，似乎嫌政府還未衰到貼地，誓要送政府最後一程。讓這樣的豬隊友留下靠害，港府還需要敵人嗎？