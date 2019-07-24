要了解中國內地、香港以至台灣事務，不能不懂一點帝王心術，凡夫知見與王者不同，你以己度人，只會常判常錯。



兩年前，外界評論幾乎一致認為中國反對北韓擁有核武的強硬態度，可能猶甚於美國，再加上北韓已故領袖金正日的長子金正男託庇於中國後遭人暗殺，傳聞為北韓特工所為，綜合各種原因，中朝關係必將大不如前云云。其時，筆者便指出這是誤判，只要你代入北京領導人的角色，用帝王心術作衡量，自然會得出相反的結論。如今事實證明，中朝關係是過去二十年來最好的。



今年六月九日、十六日，香港兩次反修訂《逃犯條例》遊行，號稱合共有三百萬人次參與，其時的輿論都同一調調兒，說北京為保面子，勢必在G20峰會前平息亂事，要麼勒令特首離職，要麼責成管治班子用強力鎮壓示威。獨獨本欄不作如是觀，認為中南海的領導不會這般想，愈是主動求變愈易生亂，故只會採取拖字訣。我們且看今天，阿爺不正是採取這種策略嗎？



另一種外間近乎一致的看法是，北京會將台灣大選跟香港的修例之亂拉上關係，為避免台灣民進黨藉機炒作，中央定然會盡快擺平香港問題。在眾多時評人之中，筆者可能是唯一一個對此說存疑的人。要知道，香港這本書已經夠難讀了，北京又豈會連台灣政治的得失，也歸咎到禮賓府頭上呢？很多人是想得太多了。



當然，在下不敢說對中、港、台關係的看法一定正確，但試看近日中央在香港問題上的強硬態度，甚至無懼於讓社會矛盾惡化，你認為像是怕民進黨藉機炒作的樣子嗎？



日前，元朗白衣、黑衣人的衝突事件，未必是建制力量有意挑起，但如果有心防範，應該可以防得了。何以偏偏不去防？因為一般人認為混亂是壞事，但在朝廷眼中，卻不一定。