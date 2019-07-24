眼見香港淪為鬼城，老朽好些銀髮族死黨緬懷昔日歲月靜好，不禁唉聲嘆氣，以前縱然窮、住木屋，物質沒有那麼豐富，卻活得快樂逍遙，有人不禁隨口噏：我愛香港真繁榮，黑黑白白好分明；花暗花明看風景，把酒言歡看月亭！然而，近期連串的暴力事件，沒完沒了，尤其是「冇警時分」，令全城陷入「白色恐怖」，天啊！這還是我們熱愛、熟悉的香港嗎？



香港已經陷入暴力黑暗時代！重災區元朗的商戶與居民出入心慌慌，再度廝殺的傳言四起，腥風血雨的陰霾蔓延至屯門、天水圍、荃灣等地區。這些被點名的地區，經濟活動幾乎癱瘓，多間銀行分行、大量零售商舖、文康設施、馬會投注站、地產代理以及新盤售樓處，不是提早關門，就是暫停營業，平日繁忙熱鬧、車水馬龍的元朗大馬路，變得冷冷清清，整個新界西雖無「宵禁」之令，卻有「宵禁」之實！情況衰過二○○三年沙士之時！香港，如今你患的是另一場可怕的瘟疫！



在元朗居住的市民，人心虛怯到令人難以想像，有些要提早回家，有些因附近茶餐室及食店提早關門，搞到要搶購糧食，阿哥，家陣戰亂乎？早前本報的民調亦指出，因修訂《逃犯條例》引發的社會動盪、示威不絕，令三權崩壞，法治淪亡，特區早陷入無政府狀態，有操控偷運人蛇的黑幫趁亂在南亞多國散布謠言，慫恿人蛇在當局打擊假難民「辣招」出台前湧港搵食，導致大量南亞人蛇蜂擁而至。受訪者無不憂心，黑幫乘虛而入，輸入嘅南亞兵團仲唔趁火打劫？



香港面臨示威、衝擊、毒禍、假難民等惡瘤齊發，你話有乜辦法唔社會動盪、百業哀鳴啊？早前有搞事者喺「連儂牆」貼「日本軍旗」，唔通香港真係一夜回到淪陷於日本仔時期？老朽但知當年民生凋敝，人心惶惶，真係好淒涼！如何令市民對政府恢復信心？唔通真係摩羅差拜神──睇天？