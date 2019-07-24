示威遊行屢屢演變成暴力衝突，香港社會撕裂嚴重，氣氛緊張，元朗西鐵站更發生激烈集體毆鬥事件。一群元朗「白衫軍」在區內遊行後，揚言「看到黑衣人」就打，之後有黑衣青年被數十人群起圍毆。隨後，「戰場」轉到元朗西鐵站，黑衫與白衫人士，雙方紛紛以雨傘、棍、竹枝等在站內激烈衝突，尖叫聲及打鬥聲響徹整個西鐵站。事件中，最少十五人受傷送院，一人情況危殆。



筆者及其所屬政黨堅決反對任何非法暴力行為，對於日前元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件導致多名市民、記者受傷，予以強烈譴責，要求警方嚴肅跟進。



以暴易暴的錯誤，是出發點絕非解決問題，而是非理性、憤怒宣洩式的報復。暴力只會衍生更多暴力、更多仇恨，冤冤相報，永無止境，令社會更趨撕裂。惟反對派政客梁家傑竟稱「暴力有時可能是解決問題的方法」，公然向大學生鼓吹暴力衝擊，香港一日有這些政客散播此等謬論，社會就只會愈來愈撕裂，香港想回復平靜也難。



其實，雙方使用暴力，雙方都受傷害。以暴易暴帶來的後果，可能會很嚴重，請各方冷靜克制。每年都有一天的世界和平日，意義何在呢？是為了向人類宣揚和平的訊息，抵制暴力。人人都希望生活在一個沒戰爭、沒暴力的地方，所以我們要做到「反暴力」，才能夠安定地生活。



香港社會不可縱容任何暴力行為，筆者不願見任何人受傷。以暴易暴的時代已經過去，以暴易暴不僅不能從根本上解決問題，更會掀起新的問題。



《箴言》說：「恨能挑起爭端，愛能遮掩一切過錯。」筆者深信，尊重人權、堅守公義、發揮愛心、理性對話，這些看似軟弱無力的方式，雖然不能滿足「以眼還眼，以牙還牙」的報復心理，卻是遏止暴力的靈丹妙藥。