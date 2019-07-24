有國才有家，所以才被稱為「國家」。我們背靠祖國，落實「一國兩制」，為香港的繁榮穩定打下堅實基礎。如果失去國家，我們將失去多年來所建立的家，更遑論發展個人理想和社會價值。



持續一個多月的示威活動，每每在遊行過後演化成暴力事件，破壞治安及法治。在剛過去的周日，暴力示威者將位於干諾道西的中聯辦大樓包圍，聲稱要直接與中央人民政府對話表達訴求。隨後，示威者失去理智地在大樓外破壞，塗黑閉路電視鏡頭，又在牆身塗鴉寫上粗言，最後更向中華人民共和國國徽投擲墨水彈。中聯辦連夜更換潔淨的國徽，維護了莊嚴的國徽及憲制秩序。但是，香港的法治實因暴力違法行為而受到傷害。



事實上，塗污或侮辱國徽是非常嚴重的刑事罪行，一經定罪可被判罰款五萬元及監禁三年。港澳辦及中聯辦當夜已發表聲明，譴責示威者的行為「公然挑戰中央政府權威」。然而，有反對派立法會議員不但沒有予以譴責，反而要求政府思考背後的原因和意義。也許，反對派沒有意識到問題的嚴重性。國徽乃代表國家的尊嚴和權威，將其塗污則代表蔑視國家主權，衝擊「一國兩制」的根基，行為已超出反對修訂《逃犯條例》本身的訴求，當中的負面意義茲事體大。



今年正值中華人民共和國建國七十周年，代表中國人民走過光榮的歷史歲月。新中國的成立，標誌中華民族建立自主獨立的主權國家。在國家的管治下，人民走過工業化的道路，成功實踐「改革開放」的宏願，創造今天能立於國際舞台上的綜合國力。國家的尊嚴，是代表英雄烈士的無私犧牲，也代表廣大群眾的勞動成果，更是十三億人民的綜合意志。



今天，有暴徒公然作出肆意羞辱國家的行徑，是罔顧自身國家尊嚴，而且傷害民族感情。記得七月一日當晚在立法會大樓內衝擊，有示威者聲稱已保護重要文物，但另一邊廂卻在議事廳內塗污區徽。在回歸紀念日當天，侮辱特別行政區政體，蔑視香港市民的立法會，而竟有人讚揚他們保護文物，究竟真的能否分清是非黑白？也許，示威者當初不理解此等惡劣行為的引伸意義，情況屢勸不改而變本加厲，更越級肆意挑戰國徽，反智程度簡直令人心寒。



七一事件過後，傳聞部分涉事者懼怕被捕，竟出走台灣尋求「政治庇護」。台港兩地交流頻繁，如欲赴台定居或逗留，可透過留學、工作或投資移民等方式進行，卻不存在所謂的「政治庇護」。正如中國外交部發言人所指，台灣現時自己也只是一個泥菩薩，不要癡心妄想假扮慈悲。既然示威者有膽識衝擊警務人員，闖入立法會大肆破壞，那為何沒有勇氣回港接受法律的制裁？



說到底，六月的動盪持續至今，每隔數日就看到暴力的事件，情況令人擔憂。我們實在不需要任何暴力，要共建和諧穩定的社會，使民生改善安居樂業。現在居然有示威者公然挑戰國家尊嚴，甚至稱劍指中央政權，會將香港推至一個極其危險的境地，嚴重危害香港的憲政秩序及繁榮穩定，這是港人絕不願意看見的事情。