產評：社會不穩禍經濟　滅火先要找源頭

近兩月香港局勢令人寢食難安！眾所周知，治安是社會穩定的基石，社會穩定就是經濟發展的支柱。如今兩者皆受嚴峻挑戰，禍及經濟是必然結果。港府繼續抱薪救火於事無補，而以暴易暴更是危險，因「倍道而妄行，則天不能使之吉」！倘再不着手先治管理班子，求同存異，則香港經濟很快會兌現「壽終正寢」！



無可否認，香港市道每況愈下。假日在繁盛的地區街頭，催淚彈橫飛；市民歸家的列車路上，竟遭遇惡漢持械圍襲，頭破血流，人人自危。市民對社會治安的信心跌落谷底，受影響的區域商舖提早拉閘，更有小商戶索性不再續租而結業。影響所及，同區樓市急速轉冷，睇樓量挫九成，業主劈價劈租，反映本地消費和投資信心已遭受重創。



尤有甚者，多個地區對香港發出旅遊警示，不少香港酒店和賓館的預訂被取消。無他，去旅遊只為休閒娛樂，明知目的地治安出問題，無必要來犯險。如是者，可以預見旅遊及零售業正走進盛暑中的寒冬。



再看股市，最近有投資銀行發表報告，以「無辜受害者」為題，將全港大型珠寶零售股投資評級一下子降至「沽出」，同時下調未來三年盈利預測。另一家投行就預期寫字樓空置率上升，故下調明年及後年的租金增長預測，並建議沽出部分商業收租股。從投資界對市道的最新評價，可以了解到目前香港經濟正處於怎麼樣的劣境！



還有，具代表性的商會就修例風波罕有發聲明，明確要求港府對不稱職官員問責，可謂一針見血。若政府繼續不作為，商界並不需要如市民般上街遊行，就乾脆以撤資作回應。火燒眼眉，難道政府尚沒有危機感？



香港缺乏天然資源，彈丸之地要養活七百萬人口，靠的主要都是向內向外提供金融、地產、旅遊、零售、貿易物流及其他專業服務行業。若然暴力不止，社會動盪持續，百業蕭條，經濟將失去持續發展的基礎，那沒需等到回歸五十周年，香港已不能馬照跑、舞照跳了！



今次風波既由修例引發，要滅火就須從源頭做起，讓負責立法相關工作的官員為處理「失敗」祭旗，至少可以彰顯管治班子的「問責」原則和社會公義。這樣即使不能完全滅火，也能為社會紛爭降溫，讓大家先冷靜下來，再議如何走出當前的窘境。所謂「破壞易，建設難」，香港經濟有今日的成就，得來不易，各方應珍而重之，攜手理性化解危機。