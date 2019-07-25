神州觀察：掌握外交話語權　激濁揚清解亂局

外交部發言人華春瑩「閉關」數月後重返工作崗位，並由新聞司副司長升任司長，仕途再上層樓。而其復工首日便火力全開，對近期發生的美國制裁中國企業，質疑新疆的管制方式，及對香港「一國兩制」指手畫腳等行為強硬回應，乃至直斥美國在香港問題上扮演了幕後黑手角色，清楚指出亂源所在，顯示中國欲在複雜詭譎的國際輿論中重奪外交話語權，從而擺脫長期被動局面。



其實就在不久前，「閉關」中的華春瑩便以中央黨校學員之名，發表了一篇題為《佔據道義制高點，提升國際話語權》的文章，指出國際話語權是國家綜合實力的重要組成部分和大國博弈的重要戰場，惟「西強我弱」的總體格局仍在，使得中國的話語權與全球第二大經濟體的實力極不相稱。中國前所未有地走進了世界舞台中央，卻時常處於有理說不出、有聲傳不開的尷尬境地，她感嘆中國雖已站起來、富起來，解決了「捱打」、「捱餓」的問題，但要體現真正的強大，必須徹底改變「捱罵」的局面。



眾所周知，中國的「外交缺鈣」問題一向為國人詬病，在一些關乎國家主權及形象的國際爭端中，外交部的表態發言常予人軟弱無力的感覺，讓人質疑未能有力維護國家尊嚴；尤其隨着中國近年大國崛起，及國際地位不斷提升，令一些西方國家倍感壓力，於是設法以各種手段攻擊詆毀中國，並動輒拿人權、宗教等問題說事，像近期對中國政府在新疆反恐政策上的諸般指摘，明顯是帶有雙重標準，外交部惟有針鋒相對地喊出自己的聲音，據理力爭，才不至於令旁觀者被誤導，讓自己被牽着鼻子走。



有趣的是，近年一向軟弱的中國外交反被西方國家冠上了「戰狼式」之名，說甚麼中國政府在國際關係上愈來愈咄咄逼人，處處散發着火藥味，既有失外交禮儀，又充滿傲慢無知，此舉只會鼓動起國內的民粹主義，對提升中國的形象及話語權毫無幫助。若照此說法，中國的外交政策豈非裏外不是人了？但看自中美貿易戰開打以來，美方從總統到白宮幕僚再到新聞媒體，幾乎是想怎麼說就怎麼說，特朗普更是挾民粹入主白宮，對中方予取予攜，毫不掩飾，對國際事務採霸凌主義，長臂管轄，美國的種種行徑又算不算戰狼式外交？



所以說，佔據輿論制高點，提升國際話語權已然是中國外交工作的當務之急，正如時下亂象橫生的香港，遊行示威竟演變成暴力襲擊無辜市民，甚至圍堵中聯辦，塗污國徽，踐踏國家主權，背後與美國的策劃操縱不無關係，當局若不及時揭穿真相，激濁揚清，只怕奪取香港管治權的圖謀很快便會得逞。