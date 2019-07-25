世界視線：約翰遜接相位　脫歐路仍崎嶇

英國前外相約翰遜一如預期勝出執政保守黨黨魁選舉，成為一六年通過脫歐公投以來的第三位首相。如今距離十月卅一日脫歐「死線」尚餘約三個月，這位有「英國特朗普」之稱的政客能否帶領國家順利脫歐，備受各界關注。



儘管約翰遜以壓倒性姿態完勝對手侯俊偉，但他接掌的卻是一個分裂的黨。約翰遜強硬推動脫歐的立場不見容於黨內同志，司法大臣郭達瑋日前直斥約翰遜將為英國帶來「恥辱」，表明不會在內閣留任；財政大臣夏文達明言反對約翰遜硬脫歐的建議；國際發展大臣施達偉預料亦將與文翠珊同進退。事實上，約翰遜本人亦試圖平衡各派政治利益。據知情人士透露，他原本打算委任三分之二脫歐派進入內閣，但考慮到黨內團結，最終決定調低相關比例。



然而，約翰遜骨子裏始終還是「硬脫歐」的最大推手，調整內閣成員比例很可能只是門面工夫、形象工程。約翰遜早前透露，為防止國會阻止無協議脫歐，或會強行命令國會休會。殷鑑不遠，文翠珊的脫歐方案先後三度在國會闖關失敗，約翰遜自然希望直接繞過這頭「攔路虎」，問題是國會早就通過無論在任何情況下，英國均不得無協議脫歐，約翰遜簡單粗暴地跟國會對着幹，隨時被黨內逼宮。夏文達早在黨魁選舉揭盅前揚言，新首相如嘗試讓英國硬脫歐，將不排除發起不信任動議。在野工黨領袖郝爾彬亦早已磨刀霍霍，覬覦相位。更有甚者，據傳約翰遜可能將英女王演講提前到十月進行，以鑽演講後國會須休會的空子，這步險棋很可能引發大量司法覆核挑戰。



另一方面，候任歐盟委員會主席萊恩已表明立場，可以容許英國再次延期脫歐，但不會重啟談判。也就是說，約翰遜面對的政治困境跟文翠珊別無二致。退一步說，即使約翰遜能創造「奇迹」，完成脫歐任務，恐怕挑戰才剛剛開始。脫歐後的英國，政治、經濟影響力勢必有減無增，英國除了進一步緊抱美國大腿，還有甚麼選擇？約翰遜的父親告誡兒子切勿過於盲從美國，相信不僅是「家訓」，更是不少英國人的心聲。