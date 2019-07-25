正論：洩私隱無人問責　談保障只是笑話

選舉事務處遺失二○一六年立法會選舉葵青區一個票站的選民登記冊，八千名選民私隱恐遭外洩，事件於今年四月揭發後全城嘩然。選舉管理委員會昨日發表調查報告，原來查了數月，結論就是事隔太久，無法追查，涉事人員無一需要問責，頂多只是調職，堪稱荒謬。



儘管報告點出，票站工作人員未有嚴格遵循工作手冊的包裝文件程序，在收回、運送及儲存過程中有不當之處，可能是導致登記冊遺失的原因，並煞有介事提出多項改善建議，但實際上如何遺失，涉事人員有何罰則，報告付之闕如，只謂「事隔太久，無法斷定何時及如何遺失」，「所有共四十名職員都不記得如何包裹登記冊」、「工作人員工時超過三十小時，過於疲累」等等。與其說是調查，不如說是開脫。



最離譜的是，涉事的時任總選舉主任早在去年初已知悉遺失選民登記冊，當時廉署已向他發出便箋通知，但直到今年四月仍對外堅稱下屬未有向他匯報，擺明講大話，惟報告除了不痛不癢地說「部門首長應審慎，確保向公眾發放正確訊息」，就沒有任何懲罰，僅作調職處理。做錯事復講大話，原來只是不夠審慎，高薪厚祿繼續袋袋平安，都可謂無恥。當然，連律政司司長鄭若驊一再瞞報利益也視為理所當然，小小官僚有樣學樣，不足為奇矣。



必須指出，這已不是選舉處首次被揭遺失選民私隱，兩年前特首選舉，選舉處失竊兩部載有全港選民資料及千多名選委資料的手提電腦，有關調查至今石沉大海，失竊的手提電腦仍未尋回，而且同樣無人需要問責。當調查只是走過場，當涉事人員毋須受罰，當官員道歉變得廉價，過了海又是神仙，他們會吸取教訓才怪。



香港自詡國際城市，但私隱條例並未與時俱進。別看私隱專員公署九六年已經成立，其實一直被轟為無牙老虎，違反保障資料原則並不直接構成刑事罪行，只有私隱專員發出執行通知後有關人士或機構沒有執行，才有可能犯法，惟至今沒有機構或人員因此被起訴。再看去年揭發的國泰航空外洩九百萬乘客私隱大災難，隱瞞半年才公布，衍生許多網絡詐騙，乘客蒙受金錢損失，當時政務司司長張建宗也是實牙實齒說要檢討私隱條例，但至今沒有下文，同類事件卻層出不窮。歐盟規定企業洩密必須七十二小時內呈報，香港偏偏拒絕與國際接軌，港府是否重視市民私隱，一切盡在不言中。



事實上，私隱署形同虛設，在今次反修例風暴中暴露無遺。君不見，港府高官、建制派議員及警員的相片、個人資料、住址電話皆被放上網，甚至以大字報形式貼通街，私隱署除了軟弱無力地說句可能違法，至今有何作為？連高官、立法者和執法者都自身難保，保護市民私隱又從何談起？甚至乎，網民肆意將不同政見者起底批鬥，侵犯他人私隱還視之為正義，難怪有人說，不到香港，不知文革還在搞。