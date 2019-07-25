功夫茶：當年執法變犯法　如今撐警已太遲

反修例風暴引發嘅亂局持續發酵，港府管治失效幾近無人駕駛，一國兩制大崩壞，警方又無力維持治安，搞到人心惶惶。有市民戴住頭盔乘搭港鐵返工，可見人心之虛怯，已經去到「杯弓棍影」嘅地步。



呢，開講有話：鬼怕惡人蛇怕棍。意思係，只要你態度夠強硬，就連鬼都怕咗你；蛇雖然可怕，用棍就可以對付。成句話最主要就係鼓勵人們要大膽，亦即係毛主席佢老人家充滿豪情壯志嘅一句話：「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬！」



可惜啊，家陣社會失控、是非不分，警察執法明明只係使用適當武力，更非以暴制暴，都動輒得咎！「真漢子」想做個「血性男兒，願到世間闖一次」，你估咁易咩。唉，阿哥，唱吓歌仔自我激勵吓冇問題，不過現實係老鼠惡過貓，曾經係真漢子嘅差人都變成鵪鶉，你話小市民有乜辦法唔心慌慌呢？睇吓元朗、荃灣、屯門一帶嘅居民，連同朋友食餐晚飯都唔敢，黑衫唔敢着，白衫又唔敢着，咩自由都冇晒，被迫一早「愛回家」，陰功！



點解香港會由福地變鬼城？認真追究起嚟，當由五年前佔領之亂說起。大家一定記得，佔中落幕後當局「溫柔執法」，警方連拘捕都要「預約」，結果畀人踢保玩番轉頭。



喂！家陣係拘捕喎，預乜鬼約啫？你估訂位食飯或約女友出嚟睇戲咩？唔通差館滿座，所以要預訂呢項「服務」？又或者警方要事先張揚，乜先生乜小姐，請問你聽日有冇時間接受「被拘捕」呢項服務？看官，你哋話警方係唔係戇居，該硬起來做真漢子，偏偏對疑犯斯文，有冇搞錯啊？



如今漢奸黎及其餘三十八名佔中搞手仍然逍遙法外，尤其惡貫滿盈、反中亂港永遠站在最前線嘅漢奸黎，曾得到如此「預約拘捕」禮遇，仲唔得寸進尺，「為美國而戰」咩！爛果報甚至囂張到話要將中聯辦主任王志民直接送入赤柱監獄添！呢啲咪就係當年警察執法無能，自種今日嘅惡果囉！



仲有啊，司法判決不公不正，維護正義嘅警員被落鑊，犯法嘅洋奴漢奸獲姑息，黑白分明變黑白不分，天下唔大亂至奇。依家民憤四起，建制派後知後覺，搞咗兩場撐警大龍鳳，之但係當年前警司朱經緯執法變犯法，又唔見有人出來力撐警方使用武力合理嘅？家陣先至將「支持警察，嚴正執法」嘅口號嗌到拆天，遲唔遲啲吖。



功夫茶不禁仰天長嘯：社會充斥黑白不分嘅妖風，差人執法變得投鼠忌器，示威惡晒，再多幾次撐警，咪又係阿聾燒炮──得陣煙！有鬼用咩！