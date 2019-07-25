一份有官方性質的本地報章，把六月以來的事件看作是顏色革命，用頭條全版來論說香港的顏色革命，應該是反映了中央政府的立場。據說，中央政府對香港這次事件是否為顏色革命一直有爭議，爭議背後應採用甚麼政策應對：一是把事件視為香港本地問題，中央政府可撒手不理，全然讓特區政府負責；二是認為事件涉及國家安全問題，屬中央政府的職責範圍之內，中央政府需要與特區政府緊密協作來處理。似乎一直以來，主流的認知是事件屬本地性質，應讓特區政府全權負責。



不過，特區政府的處理結果是令事件形勢失控，外國勢力介入愈來愈明顯，而暴民衝擊中聯辦大樓，除了繼續主張港獨，甚至提出推翻「港共」政權，要武裝奪取政權，進行革命。這已經不是爭議政府政策的範疇，也不止於香港的治權，矛頭直指中國在香港的主權，事件的真正性質開始展露。中央不得不認真面對，有關的頭條解說便是中央立場的公布。



顏色革命是美國用作顛覆別個主權國家的手段，已屬全世界公認，只是美國及其附庸的國家和媒體不願承認，理由是他們繼續用顏色革命來進行對別國的政治攻擊。中央政府認定香港的事件為顏色革命，便是認定美國正在試圖從香港開始顛覆中國。這樣的認定必然使中央對港政策有所調整。



調整政策的底線是香港實行緊急措施，按照《基本法》「一國兩制」的憲法框架，解放軍出動平亂，平亂之後回營。近日有解放軍在廣東進行反恐演習，便似有顯露底線之意。



把香港事件定性為顏色革命，便代表不可能用政治方法解決。在示威暴動背後的美國勢力並不會滿足於政治解決，中央政府又絕不會放棄對港的治權與主權，故解套之法便是平亂。最適當的方法是依靠香港警察部隊，中央有關部門給予大力配合，在情報方面提供協助。這就減除解放軍入城的政治代價，也不給美國勢力製造六四事件的機會。



平亂的方法不只是在暴動場所拘捕當場犯法的人，而是要追究組織、規劃及資助整個暴動生產鏈過程的涉案人士，果斷追究涉及教唆和參與暴動等罪行，便是執法的基礎。為保障香港社會政治的穩定，在未有二十三條立法之前，從殖民地時代承繼的眾多《公安條例》，皆可應用。由於是顏色革命，再不是簡單的警民衝突，特區政府在中央的支持督促下，便應嚴正執法。



動亂之時執法要嚴，務必要把動亂壓制抑止；動亂平息之後施政要寬，求同存異，從而爭取更大的民心歸附。