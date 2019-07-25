香港本是繁華都市，卻被反對派政客稱為「亂世」，結果一語成讖。個多月的鬧騰令香港雞飛狗跳，豈止進入亂世，簡直進入瘋狂時代、黑暗時代、恐怖時代。一個正常社會，不可能沒完沒了地遊行示威，不可能天天圍堵和光復，不可能三權崩潰法治淪喪，更不可能頻現血腥暴力場面。



好好的香港為何淪落至此？港府管治無能固然難辭其咎，但歸根究柢，反對派肆意搗亂且荼毒人心，才是最大禍源。他們藉今次修例掀起政治惡浪，目的並不在此，而是在於奪權，在於配合美國遏華戰略，所以，即使港府已徹底跪低，他們仍不肯罷休。佔中之亂他們鼓吹「違法達義」，今次更赤裸裸宣揚「暴力有時候或可解決問題」，於是便出現圍堵警察總部、打砸立法會、衝擊中聯辦、塗污國徽等混亂場面，更因此引發元朗暴力事件。



最諷刺的是，反對派一直指摘警方「濫用武力」，將警察稱為「黑警」，極盡羞辱之能事，但當元朗發生暴力事件，黑衣人走投無路時，他們又要求警方保護，更批評警方姍姍來遲。看來只有得到教訓，感受切膚之痛，他們才會發覺暴力不能解決問題，也才會發覺香港不能沒有法治，更不能沒有執法者。



任何一個法治社會，都不會容許暴力，不會容許以暴易暴，即使有冠冕堂皇的理由，也不能超越法律界線。換作是在美國，如果發生圍堵警察總部、打砸國會大樓等暴力事件，警方早就開槍了，國民警衞軍早就介入了。反對派在譴責別人使用暴力的同時，為何自己不照照鏡子？難道他們沒有使用暴力？



事實上，反對派既是目前亂局的始作俑者，更是連串暴力衝突的罪魁禍首。在他們荼毒洗腦之下，有些年輕人已完全失去理性，正如染上毒癮一樣，愈來愈偏激，愈來愈暴戾，愈來愈不可理喻。繼續鬧下去，香港勢必成為第二個敍利亞，莫非這就是鬧事者希望見到的結果？