西鐵元朗站深夜暴力事件掀起白色恐怖，香港進入黑暗時代，新界西北多區一度猶如死城，商店關門，人流稀疏。有建制派議員的辦事處遭人惡意搗亂打爆玻璃，其父母的墓碑被人破壞，還被拍照放上網示眾；有黑衣人在港鐵發起不合作運動，早上繁忙時間列車服務大受影響。



究竟有多大仇恨要砸爛別人父母墳墓並噴漆留字？社會已被搞得混亂，十八區無日安寧，想不到連先人在泉下亦不得安息。行走江湖，禍不及妻兒是規矩亦是底線，越過這條界限，休想會獲得民意支持，亦暴露為了達成目標不擇手段的真面目，令人心寒。



擾亂港鐵列車秩序，與《逃犯條例》有何關係？阻礙數以萬計打工仔上班，破壞生計，打爛飯碗，是否你們替他們交租供樓養妻活兒？阻人搵食，如殺人父母，香港人的壓力已經很大，何苦還要加重？好好地一早上班竟被連累要遲到捱老闆罵，耽誤要事的後果誰來負責？



可以想像，這場政治動亂已無所不用其極，甚麼道德倫理、公德道理都拋諸腦後，魔掌已伸入每一角落，你不碰政治，政治也會找上你。每一個香港人都被捲入這場風暴，未能置身事外。所以市民一定要擦亮眼睛，細心分析，兼聽則明，偏聽則蔽，不要輕易相信網上消息，不能人云亦云，要分清牛鬼蛇神奸黨及愛國愛港忠良。上錯賊船，恨錯難返。



像這個周末有人發起在元朗遊行示威，名義上又用「光復」兩字，之前在上水已經引發衝突，今次挾着元朗事件群情洶湧，須防有人趁機挑撥、借題發揮，唯恐天下不亂。各處鄉村各處例，你擺明來者不善，也不可能期望人家以好客之道招呼你吧？示威者常喊口號「Be Water」，但他們還記得中國人有句格言叫「河水不犯井水」嗎？水能載舟，亦能覆舟，奉勸各位理性的香港市民，非常時期切勿跟風蹚渾水！