港大校長張翔再向師生發公開信，再次強調反對任何形式的暴力，暴力絕對不能解決問題。一個由我們幼稚園時期已被灌輸的觀念，黑白分明，理所當然，如今卻要一校之長強調再三，我們這個社會之病入膏肓、禮崩樂壞，已到了令人悲哀絕望的地步。



香港這幾天的局勢已完全失控，警察無力執法，港府無法維持管治，現在是黑社會惡晒、示威者大晒的世界，道理是非混淆不清，動輒訴諸暴力，只問立場，不問是非，更不問真相。香港百年法治毀於一旦，這是共業，但願今日支持「義舉」的香港人將來不會後悔。



說到底，暴力絕對無法達義，暴力從來都是易放難收，暴力只會不斷升級。由反對派揚言「不同暴力割席」、梁家傑聲稱「暴力有時候可以解決問題」而獲得不少香港人叫好開始，香港注定跌落萬劫不復的深淵。



道理很簡單，每個人心中都有把尺，你心中的「義」不等於我心中的「義」，你認為用暴力對抗「暴政」是「義」，其他人同樣可以覺得「暴政」是你，以及是那些視法治如無物、強將自己「理想」加於別人身上的人，於是其他人一樣能夠以暴易暴來達成他們心中的「義」。這是惡性循環，永遠沒有和平解決的一天。現在的香港正正是這個樣子，來自不同陣營的人殺紅了眼，不鬥個你死我亡不罷休，一個沒有理性、崇尚暴力的社會，不可能不沉淪。



愛爾蘭、加拿大相繼對香港發出旅遊警示，新加坡建議國民留意香港局勢，澳洲、日本、南韓呼籲在港國民做好安全預防措施，香港彷彿變成另一個伊拉克和敍利亞。反對派打着愛香港的旗號，做盡一切破壞香港之事，香港由旅遊城市、法治之區，變成無法無天的暴力之都。隨後還有大量遊行示威，網民更號召周六殺入元朗決一死戰，暑假過後香港將變成怎樣，想一想也令人不寒而慄。