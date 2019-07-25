又到撰寫專欄文章的時候了，此刻香港正處於關鍵時期，我突然有點懷念昔日下筆嬉笑怒罵的時光，如今筆頭卻特別沉重。不過，希望在人間，明天會更好，筆者深信這方塊之內，很快又可以回復到輕鬆筆觸了！



往後這幾天，本欄打算就當前的局勢作一系列的分析和建議，這系列會寫多少篇仍然未知，局勢時時在變，咱們走一步算一步。我對當今形勢的判斷，只有一句話：香港再也耗不起，再耗攬着一齊死！



香港不同政治光譜的人已經殺紅了眼，沒理智可言，屬於反對派的黑衣幫，面對不同政見者，動輒就聲言要搗毀對方祖宗山墳；據說是親建制的白衣幫，則隨意在街頭棒打反對派；有鋼鐵長城之稱的香港警察，有部分成員不堪受反對派侮辱，竟涉嫌在反對派支持者報警求助時，延緩赴救；特區的領導班子更是亂了方寸，不少政治決策劍走偏鋒，有失光明正大。



特區的命格火旺木焚，今明兩年恰恰五行屬水，水火相擊，為禍不淺，很多人都被「燒壞腦」，行事失卻理智，若按現有路子走下去，香港根本不會有出路。此刻，我們是否該停下來，想一想？



要擺脫當前困境有幾個辦法，今天談的是第一個：讓香港「回春兩年，重新起步」。時光倒流兩年，一切再次開始，「明日大嶼」計劃、修訂《逃犯條例》等等具爭議性的議案全部重新諮詢公眾。將政策推倒重來不打緊，非常時期就得用非常手段，這樣做的目的是讓不同政見者消消氣，氣消了，一切就好辦。



若採用「回春」方案，各界人士便得互諒互讓，沒辦法之中的辦法是，政府須特赦所有犯罪者，一律既往不咎，在反修例示威、衝突中不幸死亡和受傷的人，全部由政府負責安撫及賠償。特區管治班子更要誠懇地請求各方受損者體諒，共同給予香港一個新機會！