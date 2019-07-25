律政司司長鄭若驊上任一年半以來，好事未見做好一件，而醜聞卻是愈爆愈有，真要老朽形容，那就只能如吾鄉農諺所說：晚來西北黑半天，縱唔落雨有風纏！屢涉僭建、秘撈、放生漢奸黎、三十九名佔中搞手至今仍未落鑊、修例解說不力、五次相關會議缺席四次等等劣行，難怪被嘲諷為「避政司司長」！



「縱唔落雨有風纏」的鄭若驊，日前又被揭發她是其老公潘樂陶旗下上市公司安樂工程的股權共同利益持有人，市值逾十一億港元，但卻沒向政府申報。當然，鄭若驊至叻「知法玩法」，透過新聞秘書指其「非實際擁有權益，因此不需作出申報」。然而，作為公職人員，且是守護司法的公平正義，即使處於灰色地帶亦應申報，以示清白，反映鄭欲蓋彌彰。古人說：禍患常積於忽微。



鄭若驊上任至今，只有愈爆愈多的醜聞，最可笑的是她主政律政司卻空談法治，這已非是由一些微小失誤累積而成，像一上任就放生泛民最大金主漢奸黎，而漢奸黎涉刑恐本報男記者案，本報和受害記者多次去信佢都hea答，拖足逾兩年連「告」或「唔告」都唔敢交代一聲，由「避政司」又進化至「推政司」！像這樣的一個活寶貝，敗德無能卻佔着毛坑不拉矢，多次被記者追問是否會辭職，佢又恬不知恥咁話：通常我不會特別回應一些沒事實根據的傳聞……我亦會繼續很專業、謙卑地，努力為市民服務。這不正是應了孟子所指：人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。



孟子的話，從另一個角度看，就是說人不可以沒有羞恥心，知道羞恥，言行舉止就會小心謹慎。今吾人觀乎呢位民望長期「墊司底」的鄭若驊，醜聞亮麗過天狼星，又死不肯辭職，林鄭管治失控已如怒海孤舟，背負着一大舊負能量，不是會沉得更快嗎？毛澤東曾說，在他看來，解決問題，議而不決，決而不行，是領導的大忌！明看得到的失誤卻抓不起，梗係大鑊啦！