何君堯已澄清與元朗的事件無關，在沒有足夠證據下，何君堯位於荃灣、屯門和天水圍的辦事處兩天內分別被破壞和張貼標語滋擾，喪失理智的狂徒竟到何君堯父母位於屯門良田村的墳墓毀壞。



何君堯勸喻涉事者早點自首，並形容事件人神共憤，呼籲市民停止傳遞恐嚇訊息，「爛咗啲嘢可以修復，但如果你的心靈係邪惡的話，對你無好處。」



中國禮制傳統保護塚墓，早已成為道德行為的準則，對於挖毀墳墓，古已有「竊盜者刑、發墓者誅」的刑罰。所謂「盜墓者死、毀墓者絕」，不守禮儀，毀人墳墓者，人神共憤。有殯葬業界人士表示，毀壞何君堯父母墳墓的惡行會自招惡果。



暴徒不單針對議員的家人，連過世先人都不放過，行為荒誕、離譜，更「有損陰德」。暴徒不惜一切，不擇手段威逼甚至暴打立場相異者，想讓他們噤聲，很多市民因此敢怒不敢言，但相信何君堯及其他曾遭威脅的議員都不會因此而退縮。



筆者認為，暴徒所作所為已威脅到議員家族的安寧，行為居心惡毒、良知盡失，不但違法，更加已經超越了社會道德的底線。「縱暴派」及其跟隨者一口咬定何君堯與西鐵元朗站事件有關，其後瘋狂攻擊何君堯，且愈來愈過分，絕非偶然或惡作劇。香港是法治社會，所有違法事件應由執法部門處理，他們的所為是絕不可容忍的。



輿論紛紛直斥暴徒已失去人性及理性。四十名建制派立法會議員發表聯合聲明表示，在強調言論自由的香港，一個敢言的議員竟然受到抄家滅祖式的對待，是文明社會之恥，是香港法律及社會道德不能容許的，實在天理難容。



筆者要求警方嚴肅追究犯事者，並呼籲社會須停止挑動敵對仇恨及製造違法暴力事端，否則香港將永無寧日，人人自危，家家難安，所有市民都會受害。