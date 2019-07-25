美國總統特朗普日前在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗時聲稱，美國能於一周內打贏阿富汗戰爭，但代價是一千萬人死亡以及阿富汗被徹底摧毀。



對於特氏此番言論，阿富汗總統艾哈邁德扎伊大為緊張，立即要求華府澄清。作為國家領導人，艾氏維護國家安全，責無旁貸，但對特朗普的言論過分認真，卻大可不必。正如《華盛頓郵報》一篇評論文章指出，美軍越戰期間在越南、老撾和柬埔寨投擲的炮彈數量，超過第二次世界大戰交戰各方的總和，結果美國人還是輸了。原因很簡單，山姆大叔面對的並非正規軍隊，而是隱藏在平民百姓中間的游擊隊，用空襲戰術加以殲滅，結果只能造成大量無辜民眾死傷。



事實上，阿富汗素有「帝國墳場」之稱，英國、前蘇聯以至現在的美國，都沒能討到好處。特別是前蘇聯，入侵阿富汗導致國力虛耗，間接導致之後的解體。有阿富汗民眾心裏雪亮，在接受西方媒體採訪時表示，美國佬連塔利班也搞不定，更遑論「徹底摧毀」阿富汗，對特朗普「吹牛」之不屑，溢於言表。



有分析亦認為，特氏所謂「摧毀論」只是逞口舌之勇︰這場纏擾美國十八年、兩任總統深陷其中的戰爭，他特朗普可以輕鬆結束。然而事實恰恰相反，特氏不僅不想「打勝仗」，反而亟欲從阿富汗的泥沼中抽身而退。這從他對巴基斯坦「前倨後恭」的態度可見一斑。不久前，特氏還在社交網站狠批巴國收了美援卻反恐不力，揚言華府不會再被「搵笨」。但他在接見伊姆蘭汗時態度卻明顯緩和，儘管沒承諾即時恢復援助，但表示相信巴國會協助美國從阿富汗戰爭脫身。



眾所周知，巴基斯坦一直被指秘密支持塔利班，巴國政府去年底曾指，願助協調塔利班參加阿富汗和平談判，等於變相承認對塔利班有重大影響力。特氏今次當面向伊姆蘭汗重提此事，大有提醒對方履行承諾之意。



美國跟塔利班的和談正進行得如火如荼，最新進展是華府計劃用美軍撤出阿富汗的時間表，換取塔利班同意停戰。人們可以看到，美國不僅淪落到跟恐怖組織講和，而且還百般「遷就」，只要對方不在和談期間發動襲擊，並跟西方支持的艾哈邁德扎伊政府共商國家前途，便肯「收貨」，可見美國人從阿富汗撤走決心之大。



美國人的「低姿態」其來有自。塔利班近年勢力不減反增，而最令山姆大叔膽戰心驚的是，該組織有能力滲透到阿富汗安全部隊內部並借機刺殺美軍士兵。去年坎大哈省國會選舉投票前夕，有混入省長保鏢團隊的塔利班戰士趁美軍四星上將米勒來開會之際，突然大開殺戒，米勒幾乎遇害。另一方面，塔利班對美國扶植的現政府極為不滿，斥對方是「西方傀儡」，幾乎連同坐一張談判桌也不情願。沒山姆大叔支持，如今掌權的高官們會否被打為「阿奸」而遭清算？這恐怕才是艾哈邁德扎伊最想華府「澄清」的。上世紀八、九十年代擔任蘇聯傀儡政權阿富汗民主共和國領導人的納吉布拉，最終被塔利班行刑處死，對艾哈邁德扎伊肯定是前車之鑑。