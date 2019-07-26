正論：西九地陷駭人　末日亂象驚心

這些年，香港基建亂象多如牛毛，既有沙中線豆腐渣工程，又有鐵路沉降，而本已延誤超支的西九文化區，昨日更有地盤驚現地陷，挖土機被淹埋，多個貨櫃辦公室傾側，怵目驚心。現在的香港，社會大亂，民憤四起，連基建都東倒西歪，恍如一幅末世景象。



昨日網上流傳多張圖片，西九文化區有地盤路面出現大面積裂縫並下陷，建築物傾斜，更有水浸情況，猶如災難現場。西九文化區管理局其後承認，演藝綜合劇場和綜合地庫項目的地盤出現水浸及塌陷，一幅牆昨日凌晨漏水，導致挖掘工地出現約一點五至兩米深的水浸。受事故影響，鄰近工地出現直徑約廿五米的淺層塌陷，承建商已採取行動，漏水情況已經停止，接下來會抽出積水，並密切跟進事件云云。



說得輕描淡寫，但自詡世界級的工程竟出現如此駭人場面，足以「媲美」內地豆腐渣工程，簡直令人難以置信。正如土木工程師指出，該地盤正進行開挖地庫工程，樁與樁之間的空位開挖後需使用鐵板燒焊作連接支撐，如果鐵板厚度不足或燒焊不足，在土壓和水壓下爆開，泥土及地下水隨之湧出，就會出現地陷，附近建築物亦會出現傾斜。由於涉及地陷的範圍大，又有貨櫃傾側，認為情況嚴重，可見事情絕不簡單。管理局一味強調無人傷亡，擺明大事化小，要不是事發時間為午夜，工人早已下班，後果不堪設想。牆壁漏水的原因到底是甚麼，更不能輕輕帶過，必須查明交代。



可以看見，西九文化區多災多難，亂象無窮無盡，隨便一數，已有管理局洋總裁如走馬燈，換完又換；工程延誤超支不斷，落成無期；去年更爆出明知「M+博物館」承建商陷入財困，管理局依然直接出資給分判商支付工程費用，直到傳媒踢爆，才悻然終止與承建商的合約。西九管理之混亂，已到了罄竹難書的地步。港府強行將文化沙漠偽裝成文化綠洲，最終淪為世界級笑話。



值得注意的是，今次地陷恍如陸沉，這不禁令人想起港鐵多個鐵路工程都出現沉降，單是監測點已多達六十多個，西九地陷的情況會否搬了在港鐵工程上演，不能不令人擔心。事實上，港府往往為了遷就發展商復工，不惜將監管準則一降再降，大搬龍門，可謂劣迹斑斑。最誇張的要數輕鐵天榮站的停工沉降指標，由最初訂為二十毫米放寬至八十毫米，後來再應發展商要求放寬至一百五十毫米，有標準等於無標準，不合格也變成合格，令人嘩然。當局一味以發展商利益為本，怎能不令人對基建質量產生懷疑？



所見既可駭，所聞良可悲。香港基建曾以高質高效著稱，但回歸後每況愈下，優勢一去不復返。一葉落知天下秋，這何嘗不是香港沉淪不止的縮影？今日的香港「烽煙」四起，腥風血雨一觸即發，港府管治危如累卵。說到底，廢官其身不正，施政無能，連監管基建都一塌糊塗，民憤日積月累之下一發不可收拾，一切都是咎由自取。