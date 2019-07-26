神州觀察：官場癡迷風水　公僕只信鬼神

中紀委國家監察委轄下傳媒日前以大篇幅刊發題為《黨員幹部豈能迷信「風水」「大師」》的文章，呼籲莫教迷信泯初心，與其拜神，不如尊崇紀法；與其敬天，不如敬畏百姓。



文章批評部分黨員幹部，人前總是把堅定共產主義理想信念掛在嘴上；人後卻瞞着黨組織參與封建迷信活動；撮一堆泥土就能焚香，見一尊神像便要下拜，遇到問題不找組織找「大師」，封建迷信是一劑劇烈毒藥，卻被視作「心靈雞湯」，不僅害了自己，更給黨組織抹黑。



中央最高反腐機構再次關注黨員幹部迷信問題，折射出內地官場迷信活動依然氾濫；而事實上也是如此，僅中央紀委官網近日通報被查落台的官員中，就有多人被指參與迷信活動，包括曾任北京市副市長的中國科協原書記處書記陳剛；吉林省住房和城鄉建設廳原副廳長包洪建；青海湖景區管理局原局長董金明，江西省九江市政協原副廳級幹部古小平等。



內地官場因腐敗而迷信、因迷信而更腐敗的醜聞早已屢見不鮮，「不問蒼生問大師，不信馬列信鬼神」已成神州官場普遍現象，上至位高權重的正國級官員，下至村黨支部書記，都癡迷風水，例如前中共政治局常委周永康找和尚看面相、看風水，前重慶市委書記孫政才向道士請龍袍，其他省部級官員更不計其數，甚至香港前特首曾蔭權亦曾向江西神棍王林請益。又比如，重慶市涪陵區同樂鄉蓮池村黨支部原書記胡澤明，邊幹黨支書的工作，邊當鄉間風水師斂財。



更荒唐的是，迷信活動不僅是官員個人，還有單位及集體行為，例如中科院去年在甘肅一項核能工程動工，請道士做法；湖南有國有銀行近日請大批和尚為金融產品「開光」；湖南省攸縣黃豐橋鎮鎮長羅立平為給當地煤礦安全生產祈福，組織安監站、黨政辦、財政所所有公職人員赴廟宇朝拜祈福。



眾所周知，中共是無神論者，黨員不能信仰宗教，不能參加宗教活動，黨紀早有明確規定。但在九千萬中共黨員中，真正相信馬列的有多少人？相信連中共組織部門亦不能估計，但拜鬼神信大師則絕對不會是少數人。國家行政學院早前調查曾顯示，內地有逾一半縣處級官員會求卦問卜，相信風水和算命。



所謂迷信，有迷才有信。內地官場迷信成風的原因，主要是迷信金錢，寄望求神獲得財源滾滾；再來就是迷信權力，寄望拜佛獲得官運亨通；另外就是貪贓枉法、心中有鬼，望得到神靈保佑、逢凶化吉。所以，不管中紀委如何三令五申，嚴禁燒香拜神，官員仍是酒肉穿腸過，鬼神心中留。顯然，如何重塑黨員幹部信仰，或也是當局除持續反腐外，迫切需解決的問題之一。