世界視線：新上任清洗內閣　約翰遜有恃無恐

新英揆在白金漢宮與女王握過手後，就回到唐寧街十號展開一場「無情的血腥屠殺」。英媒之所以如此形容，皆因約翰遜破了一九六二年麥美倫改組內閣的紀錄，竟一口氣炒去十一名部長，大顯新人事新作風。



大換血象徵對文翠珊內閣和政策的否定，外界憂慮保守黨的分裂將會進一步激化。不過，文翠珊卻在國會臨別發言時大發雌威，表明她將義無反顧支持約翰遜接任。工黨黨魁郝爾彬縱然勸喻她一齊反對新首相，她也不為所動，反諷郝的大限將至。面對大敵當前，保守黨內部應該會暫且放下恩怨，吳越共濟。被炒閣員若倒戈相向，不但無助解決困局，更會賠上保守黨甚至自己的政治前途。



脫歐前路雖說陰霾密布，但同時亦可說再也明朗不過，因為大家都對最壞結果了然於胸，要麼提早大選折騰多一年半載，要麼十月三十一日無協議脫歐。約翰遜抱住本死無大害的心態，大可放手一博。他豪言會速戰速決，不會等到九十九日後才實現脫歐。現時保守黨與工黨民望低迷，提早大選對兩黨都沒益處，當務之急是完成脫歐這個艱巨任務，重拾選民信心。問題是，約翰遜即將提出的脫歐方案能否在下議院夠票通過？



文翠珊過往一直玩同一方案重新表決的把戲，期望議員能顧念限期逼近，用悲情牌游說他們改變初衷。雖然她的如意算盤打不響，但投票結果顯示差距的確日漸收窄，部分工黨議員態度亦開始軟化。約翰遜繼承了這筆政治資產，挾着保守黨全力支持，大大增加他討價還價的牙力。倘若約翰遜佔上風，郝爾彬還故意留難的話，縱能提早大選，亦只會自尋死路。



四方樹敵，八面威風，約翰遜處境跟特朗普初做美國總統時相似。不同的是，約是政壇老狐狸，不會自限於脫歐爭議，他立即宣布將增聘兩萬警員，調高醫療開支等，目的是開闢新戰線，以示英國不會在脫歐問題上空轉。英人都期待國家能重回經濟民生的正軌，他可謂對症下藥。預計約翰遜將會出訪多國，用新雙邊貿易協議大派定心丸，對沖脫歐所引發的衝擊和不穩。