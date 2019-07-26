功夫茶：東鐵爆發大混亂　衰開有路要信邪

弊傢伙，港鐵爆大鑊！阿哥，你新來報到啊？港鐵發生故障，都不過係火燒豬頭，熟口熟面啫。舊年衰到四線齊冧添啦，所以咯喎，久不久冧吓觀塘線，有時冧吓港島線，家陣輪到東鐵線，嘻，風水輪流轉咋。據稱今次係更換路軌維修工程期間，工程車出軌，搞到來往火炭至大埔墟站嘅列車大癱瘓九粒鐘。



喂，大家咪睇小只係幾站列車暫停，時值返工繁忙時間，但見沙田站等候接駁巴士人頭攢動，大埔墟站亦人潮洶湧，連等候小巴、的士都大打蛇餅；加上一大早天文台就發出酷熱天氣警告，打工仔心急如焚趕返工，嗰種無助淒涼，又豈是出入有官家靚車接載嘅官老爺可以明白吖。



呢，高官至多坐喺冷氣辦公室，不痛不癢咁呼籲大家預足夠時間，早啲出門；而經常出事嘅港鐵，高層又係鞠躬如儀，稱安排混亂，會進行檢討，以改善日後服務喎。類似論調大家都聽慣聽熟咯，高官權貴唔當一回事，可憐大熱天時，有多名市民喺大埔墟站外等候接駁巴士期間暈倒啫。



嗱，港鐵近排衰開有條路，不久前因為沙中線紅磡站加固工程需要撥備約二十億元，搞到自二○○○年上市以來首發盈警。不過咁，功夫茶相信呢啲都係小事啫，事關港鐵淨係票價「可加可減」機制都贏晒，即使盈利年年過百億，票價一樣「只加永冇減」，所以係冇得輸㗎！之但係近日西鐵元朗站發生白衫人無差別襲擊乘客一事，餘波未了，就真係手尾長咯。



睇吓，日前大批示威者趁住晨早繁忙時段，喺金鐘站發動「不合作運動」，阻止列車開動，阻住市民返工。咁仲唔止噃，又有示威者包圍九龍灣港鐵總部大樓遞交請願信，期間一度發生衝突，網民仲揚言不合作運動陸續有來。家陣社會立立亂，撕裂對立嚴重，人心躁動不安，郁吓都可以爆大鑊，未係月光光都怕撞上「廝殺列車」，最慘都係無辜市民。唔想搞政治，只係想返工啫，偏偏咁都唔得，連搭車都要睇示威者面色。鬼叫家陣示威者大晒咩，冇符！



唉，回歸後嘅香港真係好似撞邪咁，芝麻綠豆嘅小事，都可以發大到滔天巨浪咁款。開講都有話，「政治無道，則社會寡德」，家陣黑白不分，是非不明，香港已經淪為鬼城，黑起上嚟，隨時飲啖水都可以骾親！



咪話功夫茶唔提醒，港鐵維修車出軌事小，無能政府平息唔到民憤事大！食民祿，報民恩，天公地道，再胡混不作為，任由暴力升級，搞到親痛仇快，民心長期向背就大件事嘞！