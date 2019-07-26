美國日前要制裁中國的石油貿易公司，理由是該公司（珠海振戎公司）從伊朗進口石油，違反了美國單方面設置的禁令。制裁內容是該公司及其高層被禁制在美國轄區從事外匯、銀行、資產買賣等業務。表面上美國制裁表現強硬，但實質上卻軟弱無力。



一是制裁只限於美國轄區的金融業務，但這間公司的成立便是為了與伊朗進行石油貿易，亦不用美元交易，故美國的制裁作用不大。在五月初美國石油禁令實施後，中國公司，包括有指央企仍從伊朗進口石油，或許因其央企性質，令美國不敢制裁。顯然中國不接受美國違反國際法單方面對伊朗實施禁運，故美國亦無可奈何，只能稍作不着邊際的制裁。



二是挑戰美國單邊禁運的國家，除中國外，還有印度。印度以海軍艦隊護航，美國亦不敢制裁之。事實上，從伊朗出口石油經海路的油輪行蹤，美國一清二楚，卻沒執行強硬的制裁，不是不為，而是不敢為，美國的力量不足以得罪中印這樣的大國。



中國與伊朗除了石油貿易以海路運輸外，還有陸上的中亞貨運火車班列。美國要孤立伊朗，中國便加強與伊朗貿易；情況一如美國要孤立北韓，中國便與北韓展開更多經濟來往。從近月來看，中國對美政策已全然擺脫早先對美國的顧忌，反映在中美貿易談判上，中國立場已轉強硬。美國要求的是美國優先的不平等待遇，中國現時便是堅持國家利益的平等關係，不再退讓妥協。這成為對美的整體政策立場了。



中國的強硬不單只表現在伊朗問題和中美貿易談判上，而應是中國對美的整體政策上。中國意識到美國亡中共之心不死，不管是特朗普、共和黨或民主黨都是一樣，差別只是形式、手段與程度不同。中國與俄羅斯的緊密合作已表明今後的聯俄抗美格局，為此，中國外交與內政都會以此為最大考慮，逐步把過往美國化和親美勢力消除，重整中國對外開放與內部改革的方向，積極走中國的道路。



也因此，中國在認定美國於香港發動顏色革命後，不會再軟弱地坐視不理。中國不一定出兵平暴，卻亦不排除此可能性，但會督促特區政府採取更積極主動和周詳有效的應對方法，盡快把香港正失控的暴動鎮壓，捉拿涉案者，從而消除內外勢力勾結、響應美國反華的隱憂。



中國對台灣問題亦會轉為積極處理，當然對港台問題的既往政策大有改善空間，在新形勢下，特別是中美矛盾加劇，政策要配合，便不能不作調整。至少，香港和台灣問題不能成為美國對華施壓政策的籌碼。