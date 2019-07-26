李鵬病逝，享年九十一歲。三十年前的「六四平亂」、「開槍鎮壓」，是他一生從政最受爭議之事。官方評價他為捍衞黨和國家利益作出重大貢獻；民間評價他「鎮壓民運」，是「歷史罪人」。對李鵬評價懸殊，是因為對六四事件評價對立。六四事件時，李鵬是中共政治局常委、國務院總理。雖然他位置很高，但和時任總書記的趙紫陽一樣，都不是中南海真正話事人，都要聽命於鄧小平等中共元老。然而，李鵬和趙紫陽在那場「政治風波」中持不同政見，他要「堅決鎮壓」，趙紫陽要「和平解決」。李的主張正合元老之意，趙被罷黜。



「堅決鎮壓」，在鄧小平時任中央軍委主席決策下成了「調兵入京，全城戒嚴」。其實，要對付手無寸鐵的市民和學生，哪怕當中混進了大批搗亂分子、暴徒，也用不着三十萬野戰大軍開進和包圍京城。當時警察並未失控，即使不用警察平亂，根據中共文革後期平定天安門事件的做法，只需組織動員城郊工人農民，手持棍棒就可順利「清場」。對此，北京市民很有經驗，多是這樣估計。後來，大家才知道，老鄧之所以調兵，是為了防止政變。因為如何處理當年危機，黨軍高層已生裂變，有高級將領抗命，有開國元帥反對鎮壓，有軍隊「少壯派」公開呼籲和串聯支持軍委第一副主席趙紫陽。因此，當年老鄧「殺雞」用了牛刀，用了屠龍刀，是為震懾、阻止黨軍分裂、發生內戰，這才是亡黨亡國之憂，天下大亂之虞也。



李鵬沒有軍職，但他是黨內排名第二的常委。在趙紫陽被廢後，他要代表黨在平亂中發揮「領導作用」，他要在戒嚴部隊「掛帥」，而具體「管理」部隊者乃時任中央軍委常務副主席的楊尚昆和老將軍王震。



不管老鄧調兵入城的「初心」是甚麼，最後清場的是軍隊，開了槍，流了血，死了人，成了歷史大悲劇，百口莫辯。現在中共總結了教訓，無論發生甚麼原因的群眾抗議、遊行示威，第一要盡快擺平，消滅於苗頭；第二不能軍隊介入，不能開槍流血，這對處理香港之亂也是借鑑。